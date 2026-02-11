Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 45%, aponta Genial/Quaest

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 49% dos brasileiros, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11.

Segundo o levantamento, a gestão do petista é aprovada por 45% da população, enquanto 6% dos entrevistados não souberam responder.

Os índices apontam para um empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos porcentuais. A desaprovação manteve o resultado numérico apresentado na rodada anterior da pesquisa, divulgada em janeiro. Já a aprovação oscilou dois pontos porcentuais para baixo.

Segundo a pesquisa, 39% dos brasileiros avaliam o governo Lula como negativo. Outros 33% acham a gestão federal positiva. Para 26%, a administração é regular, enquanto 2% não responderam. Em relação ao levantamento anterior, todos os índices oscilaram dentro da margem de erro.

A Genial/Quaest entrevistou 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00249/2026.