O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Está muito cedo para falar sobre possível candidatura a vice-presidente, diz Tereza Cristina

Estadão Conteúdo

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) disse, nesta quarta-feira, 11, que é muito cedo para falar sobre uma possível candidatura à vice-presidente em uma chapa da direita. Ela se reuniu nesta manhã com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Ela foi questionada sobre uma fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que defendeu publicamente que ela fosse escolhida como vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL).

"Eu acho muito cedo para essa conversa. O vice é a última coisa. Ninguém se candidata a vice. O candidato é presidente da República. Isso é uma conjuntura que os partidos que se coligarem vão sentar e colocar nomes, e aí nós vamos decidir", afirmou a senadora, dizendo estar lisonjeada com a lembrança.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

Flávio Bolsonaro

Costa Neto

vice

Tereza Cristina
Política
.
