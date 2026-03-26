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Política

Justiça do Rio anula sessão que elegeu Douglas Ruas para presidência da Alerj

Estadão Conteúdo

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) anulou nesta quinta-feira, 26, a sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) que elegeu Douglas Ruas (PL) como o novo presidente da Casa.

A presidente em exercício do TJ-RJ, desembargadora Suely Lopes Magalhães, deferiu medida liminar, suspendendo todos as decisões e atos da 2ª Sessão Extraordinária da Alerj, após o PDT protocolar um mandado de segurança que pediu a invalidação do pleito.

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