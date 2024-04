Justiça Eleitoral mantém Wladimir Costa preso; ex-deputado segue para presídio de Americano

Em audiência de custódia realizada na manhã desta sexta-feira (19.04), a Justiça Eleitoral manteve a prisão do ex-deputado Wladimir Costa. Ele segue agora para o presídio de Americano, onde ficará detido. As informações foram confirmadas ao Grupo Liberal pelo advogado de Wlad, Humberto Boulhosa. O ex-deputado deixou a 1ª Zona Eleitoral, na travessa Pirajá, em Belém, com destino a Americano, no camburão da Secretaria de Administração Penitenciária.

Wlad foi levado para Americano em camburão da Seap (Ivan Duarte)

Wlad foi preso na manhã desta quinta-feira (18), ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém, por crimes eleitores, em razão da prática de violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB). No mesmo dia, após passar por exames periciais na Polícia Científica do Pará, ele foi transferido para a Central de Triagem da Marambaia.

Na manhã desta sexta-feira, o Grupo Liberal apurou que o ex-parlamentar foi transferido para Americano ainda na noite de quinta-feira. Wlad passou a noite atrás das grades.

“No primeiro momento não teve decisão. Teve a audiência de custódia, ele foi ouvido pela juíza. Só que o Ministério Público pediu prazo para se manifestar”, declarou Humberto Boulhosa. “A defesa dele solicitou a liberdade, em razão de todo o contexto. Por ele ter sido ex-deputado, ser primário, ter bons antecedentes, ele tem todos os requisitos para responder o processo em liberdade”, acrescentou o advogado.