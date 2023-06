AO VIVO: Julgamento de Arthur Lira é retomado no STF; presidente da Câmara é acusado de corrupção

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu arquivar, na tarde desta terça-feira (6), a investigação que poderia tornar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), réu por corrupção passiva. O deputado federal contestou a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR). O relator é o ministro Dias Toffoli, que liberou o tema para análise na última quarta (31). Votaram pelo arquivamento todos os cinco ministros da Turma, que são André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. O caso estava suspenso desde novembro de 2020.

Em outubro de 2019, a Primeira Turma do STF aceitou, parcialmente, a denúncia da PGR contra Lira. Ele era suspeito de receber, em 2012, propina paga por um dirigente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU). O presidente da Câmara nega as acusações. A denúncia usou informações da delação do doleiro Alberto Youssef. Foram apreendidos R$ 106 mil à época.

No julgamento, deverá ser analisado um novo parecer sobre o caso da PGR. O Ministério Público Federal (MPF), que inicialmente tinha apresentado a denúncia contra Arthur Lira, mudou o posicionamento e passou a defender o arquivamento. O argumento para a mudança de direção é de que não haveria provas além dos relatos das delações premiadas.