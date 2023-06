'O Congresso Nacional é conservador e liberal', afirma Arthur Lira, presidente da Câmara

Museu Goeldi

A mostra Fauna e Flora, com 70 obras de Ernest Lohse e de Oswaldo e Emílio Goeldi, abre amanhã, no Parque Zoobotânico.



Petróleo

A Petrobras confirma que já retirou do litoral do Amapá a sonda que faria perfurações na foz do Amazonas, na Margem Equatorial.

Arthur Lira (J. Bosco)

"O Congresso Nacional é conservador e liberal"

ARTHUR LIRA, presidente da Câmara, após reunir com Lula e tratar da articulação política do governo. “Não é um Congresso eleito progressista de esquerda. É um Congresso reformador, de posicionamentos próprios”.

SAÚDE

PRECÁRIA

O atendimento à saúde em Capitão Poço, nordeste do Pará, continua precário, depois que o único hospital da cidade encerrou suas atividades. No mês passado, o Hospital Dr. Aldomar Aarão Monteiro fechou as portas por causa da falta de verbas para arcar com as despesas. Com isso, o atendimento à população passou a ser feito pela Assistência Médica Especializada (AME) do município, um local onde deveriam ser realizadas apenas consultas médicas e exames - mas que, pela necessidade, começou a fazer internação hospitalar de pacientes e até mesmo partos normais. A que condições é a questão. As grávidas estão sendo atendidas pela AME em uma sala pequena e totalmente improvisada, sem ventilação e, mais grave, sem assistência de equipe médica especializada, sem material esterilizado e sem medicamentos específicos disponíveis. Sem médicos, os partos obrigatoriamente precisam ser normais, porém, nada humanizados para as futuras mães.



PROBLEMAS



Outros pacientes que precisam de internação hospitalar são colocados em cadeiras plásticas, pelo chão ou em camas improvisadas para realizarem tratamento. E novamente, para os demais casos, grita a falta de médicos e medicamentos. Para dar conta, profissionais de Enfermagem e motoristas de ambulância estão trabalhando em jornada excessiva e desumana, em local insalubre e sem as mínimas condições de trabalho, sobrecarregados física e psicologicamente. Procurada, a prefeitura informou que foi feito um convênio emergencial com clínica particular no município. Porém ela não funciona no regime de “portas abertas” para a população, e só recebe pacientes encaminhados da AME.



GRÁVIDAS



O problema, reforçam os profissionais, é que como a clínica conveniada também é pequena e com pouca estrutura, a AME só encaminha pacientes em estado gravíssimo ou grávidas que já foram forçadas ao parto normal.



AMBULÂNCIAS



Por não conseguirem dar à luz de forma normal, elas precisam fazer cesariana de urgência, sendo transportadas, muitas vezes, da AME à clínica particular, nos carros de familiares das grávidas, nas tentativas de salvar mãe e filho, enquanto as ambulâncias transportam outros pacientes graves.

TARTARUGAS

SOLTURA

Seis mil filhotes de tartarugas da Amazônia e tracajás serão soltos hoje em três pontos do rio Araguaia. É o resultado do trabalho de reinserção dessas espécies na região, em parceria entre Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e Instituto Ambiental Xambioá (IAX).



BERÇÁRIO



Essas espécies estavam desaparecendo da área por conta da caça ilegal e da retirada dos ovos dos locais de desova pelos ribeirinhos, para alimentação. O projeto começou há dez anos e, desde 2018, conta com apoio do Ideflor-Bio, que faz o monitoramento dos quelônios, coleta dos ovos e transferência para o berçário. As eclosões ocorrem entre novembro e dezembro, quando os quelônios são transferidos pelo IAX para um tanque, onde crescem sem o risco de predadores até estarem prontos para a liberação no rio.

TURISMO

DEBATE

Começa dia 15 a 11ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita), a maior do Norte do Brasil. O evento será realizado no Hangar, em Belém, como tema “Turismo e Bioeconomia, um novo paradigma para a Amazônia”, aproveitando o mote da aprovação da capital como sede da COP-30, em 2025. Além de discutir as potencialidades do turismo e sua produção associada, o evento vai apontar tendências na busca por soluções para o desenvolvimento sustentável na chamada Amazônia Internacional, reunindo estados brasileiros e países vizinhos.

PATRIMÔNIO

RESGATE

Membros da Comissão Especial de Defesa do Patrimônio Histórico de Belém do Instituto Histórico e Geográfico do Pará se reuniram semana passada com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para sugerir o retorno da denominação de 15 de Agosto à avenida Presidente Vargas. Sebastião Godinho, que defende a alteração há anos, inclusive em artigos publicados em O LIBERAL, é um dos entusiastas do resgate histórico, destacando que é a data da adesão do Pará à Independência do Brasil, que neste ano completa duzentos anos. O dia é pouco lembrado, embora seja marcado por um fato relevante: o fim do período colonial no Pará. O prefeito manifestou-se favorável à mudança e prometeu encaminhar o assunto.

EM POUCAS LINHAS

► A Defensoria Pública do Estado do Pará lançou ontem o relatório de atividades do programa “Defensoria Sustentável - Promovendo Novos Hábitos”, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O corpo gestor da DPE apresentou as metas sustentáveis para este ano, como a expansão do programa para a Região Metropolitana de Belém e a distribuição de caixas coletoras de lixo eletrônico nos prédios da instituição.

► Será realizado nesta terça-feira (6) o Fórum Perinatal da Região Metropolitana de Belém, com representantes do governo do Estado e das secretarias de saúde dos municípios da Região Metropolitana de Belém. O fórum acontece desde 2009, em parceria com os secretários de saúde, conselhos, maternidades, hospitais, Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família, universidades e profissionais da área de saúde. Na pauta deste ano estão a apresentação do fluxo do Pré-Natal de Alto Risco da Unidade de Referência Materno Infantil e da Santa Casa, e as portarias do Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal de Ananindeua e Santa Bárbara.

► Até esta quarta-feira (7), o município de Chaves, no Arquipélago do Marajó, será a capital brasileira do surf. A 25º edição do Surf na Pororoca deve atrair competidores de vários pontos do País.

► Começa hoje em Belém o 59° Encontro Ruralista, que terá como tema “Desafios do Agro em Cenário de Incertezas”. Na pauta, assuntos como Crédito de Carbono e a Monetização das Florestas. O Encontro é promovido pelo Sistema Federação da Agricultura, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado do Pará (Fundepec) e Sindicatos, com o apoio da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Deve reunir lideranças sindicais rurais, coordenadores dos núcleos regionais e produtores rurais dos 144 municípios do Estado.