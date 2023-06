Lula tem reunião com Lira no Palácio da Alvorada após crise na articulação política

Mesmo não fazendo parte da agenda oficial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL, estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (05), no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O encontro durou uma hora: Lira chegou ao Alvorada por volta das 8h20 e deixou o local às 9h20. Esse foi o primeiro encontro de ambos desde a sequência de derrotas impostas pela Câmara nas últimas semanas.

VEJA MAIS

Em entrevistas, Lira afirmou que o governo precisa ajustar sua articulação política, ou sofrerá perdas em votações no Congresso.

A lista de derrotas incluiu alterações profundas na medida provisória que reestruturou a Esplanada dos Ministérios no início do ano. A versão aprovada pela Câmara desidratou os ministérios de Meio Ambiente e Povos Indígenas, entre outras mudanças.

Mesmo após todas essas alterações, o governo sofreu para conseguir aprovar a MP dentro do prazo limite. O texto foi confirmado pelo Congresso na última quinta (1º), horas antes de perder a validade.

Se viesse a caducar, o governo Lula teria que retomar o mapa ministerial do governo Jair Bolsonaro.

Resultados

Após a aprovação da MP na Câmara, Lira afirmou que o governo iria "precisar andar com as próprias pernas", destacando que há "insatisfação generalizada" na Câmara com a articulação do governo.

Apesar dos recados públicos feitos pelo presidente da Câmara, o presidente Lula minimizou as dificuldades enfrentadas pelo governo. Ele disse que o resultado foi melhor do que era o esperado.

"Nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava. E será assim em outras votações", disse Lula no dia seguinte à aprovação no Senado.