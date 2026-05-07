Juízes tem o dever de prestar contas, sem prejuízo de independência, diz Fachin

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou que membros do Poder Judiciário possuem o "dever de prestar contas". Ele destacou que a sociedade espera que os juízes saibam ouvir críticas e reconhecer falhas. As declarações foram dadas em um evento na Corte sobre o papel das ouvidorias.

Fachin ressaltou que "todos nós que exercemos uma função pública desta natureza temos o dever de prestar contas". Segundo ele, é fundamental explicar "como e por que" as ações são tomadas, sem comprometer a independência da instituição.

O ministro acrescentou que a "confiança nas instituições é um bem escasso e disputado" atualmente. Ele observou que o Judiciário, historicamente, tem sido menos suscetível ao controle social direto e democrático.

Crise de Imagem e Código de Ética no STF

As afirmações de Fachin ocorrem em meio a uma crise de imagem do Supremo. Essa situação se agravou por revelações sobre supostas relações de ministros com o dono de um banco. Em resposta, Fachin defende um código de ética, proposta que enfrenta resistência interna.

O presidente da Corte enfatizou que a confiança não se recupera "por decreto" ou apenas por declarações. Ela é construída por "comportamentos consistentes ao longo do tempo". Saber ouvir críticas e reconhecer falhas são atitudes valorizadas.

Independência e Acesso às Ouvidorias

Fachin concluiu que a independência do Judiciário não implica em isolamento. Ele afirmou que a Corte não deve ser uma "fortaleza impenetrável". As ouvidorias são apontadas como formas eficazes de aproximar o Judiciário dos cidadãos.