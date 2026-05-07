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Política

Juízes tem o dever de prestar contas, sem prejuízo de independência, diz Fachin

As declarações do ministro foram feitas em um contexto de crise de imagem do Supremo

Estadão Conteúdo
fonte

Edson Fachin (Rosinei Coutinho/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou que membros do Poder Judiciário possuem o "dever de prestar contas". Ele destacou que a sociedade espera que os juízes saibam ouvir críticas e reconhecer falhas. As declarações foram dadas em um evento na Corte sobre o papel das ouvidorias.

Fachin ressaltou que "todos nós que exercemos uma função pública desta natureza temos o dever de prestar contas". Segundo ele, é fundamental explicar "como e por que" as ações são tomadas, sem comprometer a independência da instituição.

O ministro acrescentou que a "confiança nas instituições é um bem escasso e disputado" atualmente. Ele observou que o Judiciário, historicamente, tem sido menos suscetível ao controle social direto e democrático.

Crise de Imagem e Código de Ética no STF

As afirmações de Fachin ocorrem em meio a uma crise de imagem do Supremo. Essa situação se agravou por revelações sobre supostas relações de ministros com o dono de um banco. Em resposta, Fachin defende um código de ética, proposta que enfrenta resistência interna.

O presidente da Corte enfatizou que a confiança não se recupera "por decreto" ou apenas por declarações. Ela é construída por "comportamentos consistentes ao longo do tempo". Saber ouvir críticas e reconhecer falhas são atitudes valorizadas.

Independência e Acesso às Ouvidorias

Fachin concluiu que a independência do Judiciário não implica em isolamento. Ele afirmou que a Corte não deve ser uma "fortaleza impenetrável". As ouvidorias são apontadas como formas eficazes de aproximar o Judiciário dos cidadãos.

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