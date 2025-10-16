Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Jaques Wagner confirma que é pré-candidato à reeleição ao Senado

Estadão Conteúdo

O senador Jaques Wagner (PT-BA) confirmou, por meio das redes sociais, que pretende disputar a reeleição ao Senado nas eleições de 2026. Em publicação feita no X (antigo Twitter), o petista afirmou estar totalmente comprometido com a candidatura.

"Eu sou candidatíssimo à reeleição no Senado Federal para continuar servindo à Bahia e ao Brasil", escreveu.

Wagner também usou a publicação para brincar com a ideia de ter concorrentes ao pleito pelo Estado. "Temos um bom problema, que são 3 candidatos para 2 vagas, mas eu posso garantir que o grupo não vai rachar. Temos muita história e somos uma família política que tem feito muito bem à Bahia e tem muito currículo para apresentar. Nós vamos chegar num denominador comum!".

Jaques Wagner se refere ao fato de que, além dele, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o senador Angelo Coronel (PSD), que também são da base aliada de Lula, também têm interesse em concorrer.

Segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada pela CNN Brasil no fim de setembro, Rui Costa lidera as intenções de voto com 26%, seguido pelo senador Angelo Coronel (PSD), com 17%, e pelo ex-ministro da Cidadania do Brasil João Roma (PL), com 11%. O levantamento, no entanto, não incluiu o nome de Jaques Wagner entre os possíveis candidatos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 19 de setembro, com 1.200 eleitores baianos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Lista completa dos cotados ao Senado pela Bahia conforme a Real Time Big Data:

Rui Costa (PT) - 26% Angelo Coronel (PSD) - 17% João Roma (PL) - 11% Adolfo Viana (PSDB) - 6% Aroldo Cedraz (sem partido) - 6% Márcio Marinho (Republicanos) - 6% Nulo/Branco - 17%

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

ELEIÇÕES 2026/SENADO/CANDIDATO/REELEIÇÃO/JAQUES WAGNER
