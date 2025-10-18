Einstein Hospital Israelita aposta em tecnologia para fortalecer cuidado humanizado

Em entrevista ao Grupo O Liberal, o presidente do Einstein Hospital Israelita, Sidney Klajner, destacou a importância das novas tecnologias como aliadas no aprimoramento dos estudos e práticas em saúde.

Segundo Klajner, a instituição adota o conceito de “inteligência amplificada”, expressão usada pelo Einstein para enfatizar que a tecnologia depende da inteligência humana para funcionar de forma ética e eficaz. “Ela não é artificial, porque precisa da inteligência humana para operar corretamente, sem perder a humanização do cuidado e a relação entre profissional e paciente”, afirmou.

Para o médico e cirurgião, essas ferramentas tecnológicas são meios para cumprir o propósito da instituição: oferecer diagnósticos mais precisos, tratamentos de qualidade e atendimento humanizado. “Quando uma ferramenta permite melhor diagnóstico, tratamento e humanização, ela é adotada para aprimorar a gestão, a segurança do paciente e a qualidade do tratamento”, explicou.

Klajner ressaltou ainda que a tecnologia contribui para melhores condições de trabalho aos médicos, apoiando a tomada de decisão e resultando em desfechos mais positivos para os pacientes. “Na prática, percebo que esses recursos nos aproximam ainda mais das pessoas. A tecnologia não substitui a relação humana — ela a fortalece”, completou.