'Não debatemos adversário, debatemos nosso governo', diz presidente do PT

O presidente do PT, Edinho Silva, disse que o partido "não debate adversário", mas sim o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração, dada após questionamento sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, foi após reunião do Diretório Nacional do PT, em Brasília.

"Nós não debatemos adversário, debatemos nosso governo", disse Edinho ao ser questionado pela imprensa.

A reunião deste sábado (6) foi a última do ano do PT. No encontro, foram debatidos a realização de um ato nacional anual em memória aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, medidas de enfrentamento à violência contra a mulher e outros fatores da conjuntura nacional e internacional.

Outro ponto debatido foi a defesa da criação do Ministério da Segurança Pública. Atualmente, a função é ocupada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Edinho disse que "é consenso" no PT a defesa da criação da pasta.

"É consenso no partido a importância da criação do Ministério da Segurança Pública. É posição do partido, não significa que é posição do governo. (No documento do PT) vai estar a criação (do ministério)", declarou.