Flávio Bolsonaro participa de culto neste domingo, 1º compromisso após anúncio de candidatura

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participa neste domingo, 7, às 10h, de um culto em Brasília. Será seu primeiro compromisso público como pré-candidato à Presidência da República.

O culto será realizado na Comunidade das Nações, igreja evangélica em Brasília. O local fica a cerca de 10km do centro da capital federal.

A assessoria de imprensa de Flávio afirmou que o senador deve falar com a imprensa após o culto. Será a primeira vez que falará com jornalistas sobre sua pré-candidatura à Presidência.

Na sexta-feira, 5, o filho mais velho de Jair Bolsonaro confirmou sua candidatura com o apoio do pai, que está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 6, mostra que ele ficaria 15 pontos atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se um eventual segundo turno fosse hoje.