Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina
Renan Bolsonaro elegeu-se vereador de Balneário Camboriú nas eleições de 2024
O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou neste domingo, 5, sua pré-candidatura ao cargo de deputado federal.
Em publicação nas redes sociais, o filho "04" de Bolsonaro afirmou: "Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero".
Renan Bolsonaro foi eleito vereador de Balneário Camboriú nas eleições de 2024.
Histórico: o caso do filho "04"
O filho "04" de Jair Bolsonaro chegou a ser réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.
A ação penal do caso, no entanto, foi trancada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro deste ano.
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