Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina

O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou neste domingo, 5, sua pré-candidatura ao cargo de deputado federal.

Em publicação nas redes sociais, o filho "04" de Bolsonaro afirmou: "Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero".

Renan Bolsonaro foi eleito vereador de Balneário Camboriú nas eleições de 2024.

Histórico: o caso do filho "04"

O filho "04" de Jair Bolsonaro chegou a ser réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.

A ação penal do caso, no entanto, foi trancada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro deste ano.