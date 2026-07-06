Esposa de Flávio Bolsonaro entrará na campanha

Fernanda Bolsonaro se prepara para assumir um papel mais central na campanha presidencial. A ortodontista passará por media training e pode ter equipe própria de redes sociais. Seu foco será em saúde e discurso direcionado a mulheres.

A entrada de Fernanda em cena ganhou urgência após Michelle acusar Flávio Bolsonaro de "maltratá-la, humilhá-la e desrespeitá-la". Aliados buscam blindar a imagem do senador do desgaste provocado por estas críticas.

Na última quarta-feira, uma semana após a divulgação do vídeo da madrasta, Flávio Bolsonaro organizou um encontro com lideranças femininas em Brasília. Fernanda participou deste evento.

Estratégia para a Campanha Presidencial

As informações sobre a crescente participação de Fernanda Bolsonaro são do jornal O Estado de S. Paulo.