Morre Waldemar Borges, deputado estadual de PE e marido da ministra da Ciência e Tecnologia

Morreu neste sábado, 4, o deputado estadual de Pernambuco Waldemar Borges, aos 67 anos, após enfrentar um câncer. Ele era marido da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. O governo de Pernambuco decretou luto oficial de três dias.

Borges teve uma trajetória de quase 40 anos de vida pública, sendo 32 deles em mandatos eletivos. Nascido em 10 de julho de 1958, construiu carreira marcada pela atuação no Legislativo estadual.

Em nota, familiares destacaram a atuação do parlamentar e sua trajetória política. "Sua história e seu legado permanecem vivos em nossos corações e como um farol para as próximas gerações", diz a publicação divulgada nas redes sociais.

O velório está marcado para este domingo, 5, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O sepultamento ocorrerá em seguida, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

Autoridades e lideranças políticas manifestaram pesar pela morte do ex-parlamentar. A governadora Raquel Lyra (PSD) destacou o legado de Borges e prestou solidariedade à família: "Que Deus console o coração da sua esposa, a ministra Luciana Santos, seus filhos, inúmeros amigos e todos os pernambucanos que lamentam sua partida."

Atual prefeito de Recife, Victor Marques (PCdoB) também lamentou a morte. "Sua partida é uma grande perda para as causas populares e para a política feita com diálogo e responsabilidade", afirmou, ao manifestar solidariedade à família.

João Campos (PSB), pré-candidato ao governo do Estado, afirmou ter recebido a notícia com tristeza e ressaltou a trajetória do parlamentar na vida pública. "Waldemar foi um homem público que honrou a política com seriedade, ética e espírito público. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de conhecer seu caráter, sua generosidade, sua lealdade e seu profundo compromisso com Pernambuco", escreveu.

Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, decretou luto oficial de cinco dias e afirmou que o Estado perde "um deputado cuja trajetória foi marcada pela decência, gentileza, disponibilidade para o diálogo e defesa coerente e sempre muito bem fundamentada das suas convicções", ressaltando ainda que a Alepe está "órfã e de luto pela partida de um dos seus mais brilhantes integrantes".

A Câmara Municipal do Recife lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias. Em manifestação, a Casa de José Mariano ressaltou que, ao longo de cinco mandatos como vereador, Waldemar Borges "deixou marcas profundas na cidade, sendo reconhecido pela coerência e compromisso com o trabalho parlamentar".