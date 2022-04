Jair Bolsonaro será entrevistado pelo Grupo Liberal nesta segunda (11)

Dando continuidade às entrevistas com os presidenciáveis nas eleições 2022, a Redação Integrada do Grupo Liberal vai entrevistar, às 9 horas desta segunda-feira (11), o presidente da República Jair Bolsonaro. Serão abordados temas envolvendo a Amazônia, o atual contexto nacional, especialmente nas áreas de economia e política, e as eleições deste ano.

A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo pela Rádio Liberal (97,5 FM), portal Liberal.com, e nos perfis de O Liberal no Facebook, Instagram e Youtube.

Os jornalistas Daniel Nardin, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, e Abner Luiz, da Rádio Liberal, vão conduzir a entrevista com o presidente, que terá duração de cerca de uma hora. A matéria completa com a entrevista também será publicada na edição de terça-feira (9), do jornal O Liberal e Amazônia Jornal.

Pré-candidatos

Desde o ano passado, o Grupo Liberal tem ouvido os principais nomes que aparecem como pré-candidatos à Presidência da República nas eleições de outubro deste ano. Já foram entrevistados pela redação integrada o ex-governador Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Sergio Moro (União Brasil), a senadora Simone Tebet (MDB), além dos tucanos João Dória e Eduardo Leite.

Moro desistiu da corrida ao Palácio do Planalto no final de março, quando anunciou sua saída do Podemos e filiação ao União Brasil. Já Dória ganhou as prévias do PSDB para escolha do pré-candidato do partido e renunciou ao governo de São Paulo para concorrer. Porém, Eduardo Leite, que também renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, mantém pretensões de chegar ao Palácio do Planalto. Já Bolsonaro participou do lançamento simbólico de sua pré-candidatura à reeleição no dia 27 de março.

Onde acompanhar ao vivo

Segunda-feira (11), 9h.