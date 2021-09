Em live para O Liberal, Governador de São Paulo considera greve de caminhoneiros 'antidemocrática'

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, considerou antidemocrática a greve dos caminhoneiros por todo o país, iniciada na última quarta-feira (8), um dia após as manifestações pelo dia 7 de Setembro. A declaração foi dada durante entrevista exclusiva, ao vivo, pelo perfil do instagram @oliberal, concedida na manhã desta quinta-feira (9). Reveja:

“Eu sou democrata e defendo e compreendo manifestações, mas não que limitem o direito de ir e vir das pessoas, que impeçam a chegada de alimentos à população. Isso é antidemocrático, isso é criminoso. São produtos de higiente, medicamentos, ambulâncias. Isso merece a condenação de todos e a minha em especial”, afirmou, sobre o bloqueio dos caminhoneiros, que afeta o fluxo de veículos em 12 estados brasileiros.

Doria afirma que a movimentação de cargas que tem o estado paulista como origem e destino segue o fluxo normal, já que as rodovias estaduais permanecem todas liberadas, incluindo o anel rodoviário Rodoanel, que circunda a região da Grande São Paulo. “O que temos bloqueadas são rodovias federais e são de responsabilidade federal. A orientação dada ao secretário de Segurança Pública é que todas as estradas sigam liberadas e qualquer movimento que venha a impedir, ainda que momentaneamente, a circulação, será mediado somente com a chegada da Polícia Militar ao local”, declarou.

O governador do estado paulista reconhece a instabilidade do cenário político vivenciado no Brasil e afirma que a greve, por exemplo, é claramente uma em movimentação política. “Ouviram que o Bolsonaro era a favor e ontem o presidente se arrependou e gravou áudio pedindo aos motoristas que não fizessem mais a greve. Mas agora eles acham que é fake news, para você ver. Muito difícil o momento que esse país atravessa”.

Sobre a manifestação prevista para o dia 12 de setembro, Doria não confirma a participação, mas declara apoio.