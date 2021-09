'Decisão caberá ao diretório estadual', diz Doria sobre rumos do PSDB no Pará

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que a decisão sobre candidatura própria do PSDB no Pará ao Governo do Estado em 2022 caberá ao diretório estadual, atualmente presidido pelo deputado federal Nilson Pinto.

"Essa é uma decisão do PSDB do Pará. À mim não cabe fazer juízo ou orientações nesse sentido. E sim comprrender as políticas regionais, apoiando as suas lideranças e o líder do PSDB no Pará é o deputado Nilson Pinto, que tem meu enorme respeito, e também outros liderados, como prefeitos, vereadores e deputados que compõem a base do PSDB no Pará. À eles competirá esta decisão com relação à 2022, se teremos candidatura própria no Estado. O que decidirem, terão meu apoio", disse.

Sobre formação de palanque para uma possível candidatura de Doria, o governador destacou que mamntém diálogo aberto com todos. Na agenda em Belém, além de encontros com correligionários do PSDB, Doria também tem na agenda um jantar com o governador Helder Barbalho (MDB), candidato natural à reeleição em 2022. "O diálogo é aberto e é isso que estamos fazendo nos encontros. Sempre de maneira muito respeitosa. Quem decide o destino do PSDB do Pará é o PSDB do Pará e não o governador de São Paulo ou mesmo o presidente do partido nacional, Bruno Araújo", destacou.

Na agenda de Doria em Belém está ainda previsto encontro com o ex-governador Simão Jatene, que foi o gestor estadual por três mandatos (2003-2006; 2011-2014 e 2015 a 2018). O PSDB local, apesar de especulações internas, não anunciou se terá candidatura própria nas eleições em 2022, para o Governo do Estado e ao Senado Federal, que terá uma vaga em disputa, atualmente ocupada pelo senador Paulo Rocha (PT).