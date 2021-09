Doria reafirma: ‘a partir de agora o PSDB faz oposição ao governo Bolsonaro’

Após o PSDB anunciar que, a partir de agora, fará oposição a Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria, falou sobre a importância de deixar a neutralidade de lado neste momento e se colocar como oposição. “Um presidente que violenta a democracia, empareda ministros, anuncia desobediência à Suprema Corte Brasileira, que flerta claramente com o autoritarismo e admite a volta da ditadura no país merece receber o impeachment, e eu estou ao lado dos que pedem isso”, declarou.

Para Doria, a decisão acrescentará um punhado de força às votações de matérias no Congresso Nacional. O chefe do Executivo de São Paulo acredita que se manifestar como oposição foi a atitude correta a ser tomada pelo partido, que foi amparado por sete deputados federais.

“Demos suporte para que pudesse se manifestar como partido de oposição ao governo Bolsonaro. Muda o cenário de como vínhamos fazendo até o dia 6 de setembro. A partir de agora, o partido faz oposição, com apoio do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo e também com o meu suporte”.

O governador ressaltou ainda que, a partir do anúncio, políticos afiliados ao partido devem seguir a decisão ou sair do partido, porque, caso contrário, serão expulsos. Doria declarou ainda a manifestação a favor do impeachment do presidente e criticou a posição do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, afirmando que este deveria ter outra postura que não a de silenciar sobre os 130 projetos de pedidos de afastamento de Jair Bolsonaro do cargo.

“São 130 projetos de impeachment pedidos que estão engavetados na Câmara. O gesto correto teria sido dar andamento ao processo de impeachment, porque ele (Arthur Lira), como presidente, pode fazer isso, mas não pode decidir. Quem decide é o plenário da Câmara e o Senado Federal. Faltou responsabilidade e espírito democrático”, finalizou.