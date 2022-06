Jair Bolsonaro em Belém: veja como foi a visita do presidente do Brasil em evento religioso

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agenda em Belém nesta sexta-feira (17). O chefe do executivo marcou presença na capital paraense para prestigiar a comemoração dos 111 anos da Igreja Assembleia de Deus. O dia do presidente foi marcado por uma recepção de apoiadores em uma motociata, além da participação em dois eventos religiosos, um no Mangueirinho, realizado pela Igreja Quadrangular, e outro no Templo Central da Assembleia de Deus. Confira como foi a visita do presidente do Brasil em Belém:

Bolsonaro foi recebido com motociata

Acompanhado de aliados políticos e eleitores, logo na chegada à capital paraense o presidente participou de uma motociata pelas ruas belenenses, ato que vem acontecendo durante as viagens pelo Brasil.

Jair Bolsonaro em Belém: presidente participa de motociata na capital Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal

Presidente partipou de evento da Igreja Quadrangular

No início da noite, o presidente compareceu a um evento da Igreja Quadrangular, intitulado Escola de Sabedoria, no Mangueirinho, e foi recebido por Josué Bengtson, Silas Malafaia e José Gidalti.

Jair Bolsonaro participa de evento da Igreja Quadrangular no Mangueirinho Cláudio Pinheiro/O Liberal Cláudio Pinheiro/O Liberal Cláudio Pinheiro/O Liberal Cláudio Pinheiro/O Liberal Cláudio Pinheiro/O Liberal

Presidente foi alvo de manifestações críticas e de apoio

Na avenida José Malcher, na esquina com a travessa 14 de Março, no centro de Belém, alguns manifestantes contrários ao governo Bolsonaro levaram cartazes com fotos de Dom Phillips e Bruno Pereira, encontrados mortos recentemente no Vale do Jari, no Amazonas. A manifestação contou com palavras de ordem contra e a favor do presidente, bem em frente ao Templo Central onde ocorre o evento religioso da Igreja Assembleia de Deus.

Populares contra o governo levantaram cartazes (Cristino Martins/O Liberal)

Presidente discursa durante programação na Assembleia de Deus

O culto cívico em alusão aos 111 da Assembleia de Deus, realizado no Templo Central da congregação, em Belém, marcou o final da agenda de Bolsonaro na capital paraense. Na ocasião, Jair Bolsonaro discursou aos fiéis e aproveitou a oportunidade para relembrar fatos da trajetória pessoal, profissional e política até a eleição a presidência do país em 2018.