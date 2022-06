Bolsonaro defende liberdade e valores cristãos em Belém

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, discursou na noite desta sexta-feira, 17, durante o culto cívico em alusão aos 111 da Assembleia de Deus, realizado no Templo Central da congregação, em Belém.

Bolsonaro lembrou fatos de sua trajetória pessoal, profissional e política até sua eleição para a presidência em 2018. Falando diretamente ao público evangélico, o presidente citou seu envolvimento com pautas conservadoras, a composição de seu ministério com integrantes ligados às denominações neopentecostais e a indicação de dois ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltando o nome do ministro André Mendonça, em alusão a sua promessa de ter alguém na Corte que fosse “terrivelmente evangélico”.

Em outro ponto de sua fala, Bolsonaro citou sua oposição a decisões do Judiciário. ”Nós queremos que cada poder seja forte, mas saiba respeitar os demais poderes, mas, em especial, o nosso povo de onde vem o nosso poder”, pontuou.

“A política no Brasil está polarizada vocês sabem. De um lado está aquele que quer defender o aborto, de outro quem defende o feto desde sua concepção. De um lado está quem defende a ‘ideologia de gênero’, de outro quem defende a inocência das crianças em sala de aula. De um lado está quem defende a liberação das drogas, do outro quem não quer a liberação das drogas. De um lado, quem quer desgastar os valores familiares. A decisão final cabe a cada um de vocês”, disse o presidente.