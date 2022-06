Manifestantes gritam palavras de ordem contra e a favor do presidente Bolsonaro em Belém

Dois grupos aproveitaram a vinda do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Belém para se manifestar contra e a favor. Um grupo manifestou, na noite desta sexta-feira (17), apoio ao presidente Jair Bolsonaro na frente do templo central da igreja Assembleia de Deus, em Belém, onde ocorre um dos eventos que celebra os 111 anos da instituição religiosa.

O culto cívico faz parte da Assembleia Convencional da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil (CADB) e integra uma série de festividades pelo aniversário da denominação pentecostal da igreja, fundada na capital paraense.

Manifestantes protestaram contra o governo federal (Cristino Martins / O Liberal)

Outro grupo se reuniu do outro lado da avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, onde fica o templo central, para manifestar descontentamento com o governo federal.

Os manifestantes empunhavam cartazes com fotos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, assassinados no dia 5 durante uma expedição no Vale do Javari, no Amazonas, e entoavam “Fora Bolsonaro”, enquanto os apoiadores do presidente gritaram, em coro, “Lula ladrão”.