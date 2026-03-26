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Política

Jader Filho entrega casas, pavimentação e anuncia investimentos no Pará nesta quinta-feira (26)

Agenda inclui ações em Bragança, Augusto Corrêa e São João de Pirabas

Thaline Silva*
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Ações ampliam acesso à moradia e infraestrutura em municípios menores, com foco na qualidade de vida (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O ministro das Cidades, Jader Filho, cumpre agenda no nordeste do Pará nesta quinta-feira (26), com a entrega de moradias, inauguração de obras de infraestrutura urbana e anúncio de novos investimentos federais nos municípios de Bragança, Augusto Corrêa e São João de Pirabas.

A programação inclui a entrega de 37 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural, além do início da construção de outras 65 moradias e ações voltadas à regularização fundiária e mobilidade urbana.

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Em Bragança, a partir das 13h, o ministro assina o início do processo de regularização fundiária no bairro Vila Sinhá 1, que deve beneficiar 640 imóveis com a titulação de terras. Também está prevista a contratação de obras de pavimentação asfáltica em cerca de seis quilômetros de vias urbanas. Durante a visita, o ministro acompanha ainda o andamento de intervenções já em execução no município, realizadas por meio de parceria entre o governo federal, o Governo do Pará e a prefeitura.

No município de Augusto Corrêa, às 15h, serão entregues quatro moradias do programa habitacional na comunidade Ilha das Pedras. Na ocasião, também ocorre a inauguração de obras de pavimentação em cinco vias localizadas nos bairros São Benedito e Cidade Nova. O evento inclui ainda a assinatura para o início da construção de 40 novas unidades habitacionais na modalidade Sub 50, com investimento de R$ 6,1 milhões do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Além disso, será autorizada a execução de melhorias sanitárias domiciliares em 50 imóveis na Vila Nova Olinda.

Já em São João de Pirabas, a partir das 17h, serão entregues 33 moradias na Vila dos Miritis. Durante a agenda, também será assinada a autorização para construção de mais 25 casas pelo programa, na modalidade voltada a municípios com menos de 50 mil habitantes. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 3,2 milhões, também com recursos do FNHIS.

De acordo com o Ministério das Cidades, as ações integram a estratégia de ampliação do acesso à moradia digna e à infraestrutura urbana em municípios de menor porte, com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

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