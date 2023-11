Jader Filho anuncia nova seleção para o Minha Casa, Minha Vida; veja os detalhes

As pessoas interessados em se inscrever para o cadastro habitacional do conjunto “Pouso do Aracanga”, no bairro do Aurá, em Ananindeua, já podem acessar www.ananindeua.pa.gov.br/sehab e clicar no banner do programa. As inscrições começaram nesta sexta-feira (17) e vai até o dia 17 de dezembro. A largada foi dada durante visita técnica do prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel, o Ministro das Cidades, Jader filho; a vice-governadora, Hana Ghassan e entre outras autoridades políticas. Durante a visita, o Ministro das Cidades aproveitou para anunciar que na próxima quarta-feira (22) será lançada a nova seleção do Programa Minha Casa Minha Vida com mais de 8 mil unidades habitacionais e o Pará está entre os estados contemplados.

" A próxima quarta-feira será um dia muito importante, pois depois de seis anos vamos lançar uma nova seleção para o Minha Casa Minha Vida em diversos municípios do Pará, como é o caso aqui de Ananindeua que também serão contemplados nessa nova seleção do programa. No Pará serão mais de oito mil unidades habitacionais só nessa seleção”, comemora o ministro Jader Filho. O trabalho faz parte da retomada do Pacto Federativo, que é uma ação do governo federal com os estados e municípios, para que juntos possam enfrentar problemas específicos como o da habitação.

Com relação ao conjunto “Pouso do Aracanga”, as obras foram iniciadas em 2013, mas depois ficaram paralisadas e passaram por um processo de invasão. No ano passado, foram retomadas, pois o prefeito de Ananindeua assinou um termo de cooperação com a Caixa Econômica Federal para a retomada dos trabalhos. O investimento é de aproximadamente R$ 57 milhões. Vale ressaltar, que o residencial é de faixa 1 (um) que atende o programa Minha Casa Minha Vida. O conjunto possui 1344 imóveis, vai abrigar mais de cinco mil pessoas e está previsto para ser entregue no segundo semestre de 2024.

A vice-governadora do estado, Hana Ghassan, destaca a iniciativa pelo fator do sonho da casa própria, mas também por reaquecer a economia do estado gerando emprego e renda para a população. “Esse programa é um dos mais relevantes para a população não apenas do estado do Pará, mas do Brasil todo. Ele é importante para a nossa economia já que a construção civil é um dos maiores geradores de empregos e também o tão esperado sonho da casa própria da nossa população”, pontua.

O prefeito Doutor Daniel se sente feliz com o lançamento do processo de cadastro e seleção. “Só tenho a agradecer ao ministro e ao governo do estado por essa parceria e vamos seguir trabalhando e construindo cada vez mais uma cidade melhor”, destaca.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Chicão (MDB), esteve na vistoria e comemorou a iniciativa para o município de Ananindeua, pois ele diz que uma das maiores deficiências do país é a questão da moradia. “A pessoa que tem sua casa, seu lar é uma tranquilidade para a família. O município de Ananindeua merece, pois é um município que sofre com o crescimento desordenado de Belém. A população merece”, diz.

Critérios para a seleção do cadastro

Voltado para famílias de baixa renda com objetivo de garantir o acesso à moradia, o programa possui vários critérios para selecionar os candidatos a beneficiários dentro desse perfil, evitando assim fraudes no programa habitacional.

Entre os requisitos básicos, renda familiar deve ser compatível com as faixas estabelecidas pelo programa; não ser proprietário de imóvel; e atender aos critérios de prioridade estabelecidos. Por exemplo, tem mais chances as famílias residentes em área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente público; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por autodeclaração; e famílias que tenha alguma pessoa com deficiência, comprovado com apresentação de atestado médico.

Passo a passo

Para conhecer cada um dos critérios para se tornar um beneficiário do Programa e saber como faz o cadastro e os documentos necessários, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação criou uma página no Site da Sehab, hospedado no Portal da Prefeitura.

É só acessar www.ananindeua.pa.gov.br/sehab e clicar no banner do programa. Ao abrir a página é só ler todas as informações sobre o programa e assistir o vídeo tutorial que ensina o passo a passo de como se inscrever. O vídeo também está neste link no YouTube da prefeitura.