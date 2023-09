Ministro das Cidades e ONU entregam Certificado de HUB de Resiliência a Barcarena 

O ministro das Cidades, Jader Filho, participou da cerimônia de entrega do Certificado de HUB de Resiliência da iniciativa "Construindo Cidades Resilientes 2030” junto com a representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mami Mizutori, ao prefeito do município de Barcarena, José Renato Ogawa Rodrigues nesta quarta-feira (27).

Os Hubs são cidades que se destacam na construção da resiliência a desastres e se comprometem a apoiar municípios menos avançados nessa área. “Esta é uma agenda muito importante para mim. Primeiro porque Barcarena está no meu Estado, e isto muito me honra. Segundo porque pautas de prevenção de desastres naturais, prevenção da vida e resiliência são fundamentais para o Governo Federal”, enfatizou o ministro Jader Filho.

Além de Barcarena, outras cidades brasileiras, como Campinas, Recife, Salvador e Porto Alegre, fazem parte dos cinco Hubs do país. Jader Filho ressaltou a relevância de abordar esses temas nas cidades e destacou o compromisso do presidente Lula com a discussão local.

Barcarena é a primeira cidade da Amazônia a receber o título

Barcarena, localizada no Pará, é a primeira cidade da Amazônia a receber o título de Hub de Resiliência e se compromete a ser uma cidade mentora para outros municípios. O prefeito José Renato Ogawa Rodrigues agradeceu à ONU pela iniciativa. “Agradeço a Organização das Nações Unidas (ONU) para Redução de Riscos de Desastres - UNDRR por reconhecer o nosso esforço por meio deste certificado, mas também por nos fazer participar de eventos pelo mundo inteiro adquirindo conhecimento para o município e proporcionando a oportunidade de poder disseminar isso para toda a região”, disse o prefeito.

Renato Ogawa destacou que a prefeitura começou a adotar medidas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 2013 e se tornou referência para outros municípios brasileiros. Ele enfatizou que, inicialmente, priorizaram investimentos em áreas como saúde, educação e assistência social, que são demandas essenciais da população. Posteriormente, a prefeitura passou a abordar questões abstratas, como mudanças climáticas, gestão de riscos e resiliência.

A representante especial da ONU, Mami Mizutori, entregou o certificado a Barcarena e destacou a importância desse reconhecimento para a agenda da ONU. Ela ressaltou que Barcarena é o quinto município brasileiro a se tornar um centro resiliente, o nono nas Américas e um dos 25 no mundo, tornando esse prêmio único para a cidade. Mizutori também elogiou a jornada de resiliência de Barcarena, que incluiu a criação de um comitê participativo para a resiliência na cidade e a utilização das ferramentas do MCR2030 para fortalecer a estratégia de resiliência local.