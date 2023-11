Governador e ministros anunciam medidas emergenciais para enfrentar estiagem no oeste do Pará

O governador Helder Barbalho, juntamente com os ministros das Cidades, Jader Filho, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciaram nesta quarta-feira (15) um conjunto de ações para enfrentar os impactos da intensa estiagem que assola a região oeste do Pará. O anúncio foi feito após uma visita técnica à comunidade ribeirinha de Igarapé da Praia, situada no interior de Santarém, município localizado na região oeste do Estado.

Dentre as medidas divulgadas estão a continuidade da distribuição de cestas básicas e água, o pagamento de auxílio aos pescadores, o fornecimento de combustível nas comunidades e a implementação do sistema simplificado de abastecimento de água comunitário. O governador Helder Barbalho destacou que mais de 10 mil cestas básicas já foram distribuídas a famílias da região.

Em sua fala, Helder Barbalho ressaltou a importância do diálogo com as comunidades afetadas pelas estiagens na Amazônia. Ele enfatizou o trabalho emergencial para aliviar o sofrimento das pessoas e a busca por ações estruturantes, principalmente no que diz respeito ao acesso à água.

Liberação de recursos empenhados

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o Governo Federal está atuando de forma integrada para auxiliar os Estados da região Norte. "Nossa vinda ao local é para que possamos conhecer e entender a realidade do que está acontecendo aqui no oeste do Pará e, obviamente, com nossa presença aqui ser solidários a essas famílias que estão sofrendo essa seca”, adiantou o ministro. Ele anunciou a liberação de recursos empenhados de R$ 17,7 milhões para 13 municípios da região e a expectativa de atender mais quatro municípios com investimentos de R$ 4,4 milhões.

Após a visita técnica, o governador e os ministros se reuniram com prefeitos e lideranças locais na Associação Comercial e Empresarial de Santarém, onde o ministro Waldez Góes classificou a estiagem como devastadora. “Homologamos quase de forma sumária a decretação por parte do Estado e das prefeituras da situação de emergência. Já são 21 municípios aqui do Baixo Amazonas reconhecidos pelo governo federal", disse o ministro.

Waldez Góes também mencionou a atuação dos ministérios da Saúde, Pesca e Agricultura para amenizar o sofrimento das comunidades afetadas. O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, agradeceu pela ação articulada e destacou a importância da união para garantir assistência à população em meio à dificuldade imposta pelo desastre natural.