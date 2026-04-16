Izalci Lucas confirma pré-candidatura ao governo do Distrito Federal

Estadão Conteúdo

O senador Izalci Lucas (PL-DF) confirmou nesta quinta-feira, 16, sua pré-candidatura ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026. Em comunicado à imprensa, ele afirmou que pretende levar o Distrito Federal ao protagonismo nacional.

Izalci fez críticas à gestão da atual governadora Celina Leão (PP) e do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), que renunciou o cargo no dia 30 de maio para disputar o Senado Federal.

"Em 2026, teremos a oportunidade de escolher entre a continuidade dos problemas atuais ou a construção de uma Brasília que funcione para todos", declarou no comunicado.

Segundo o senador, há discrepância entre a publicidade institucional e a realidade da população do DF. Para Izalci, há dificuldades nas áreas de saúde e segurança pública que ele pretende resolver em sua gestão.

Em entrevista ao Correio Braziliense nesta quarta-feira, 14, o senador alegou que já aparece em empate técnico nas pesquisas com Celina Leão mesmo antes de ter sido anunciado oficialmente como candidato pelo PL.

O anúncio de Izalci ocorre em meio a prisão do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, na quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes do banqueiro Daniel Vorcaro e do Banco Master. Costa foi indicado ao cargo por Ibaneis.

O Banco Regional de Brasília injetou R$ 12 bilhões na instituição de Daniel Vorcaro, comprando carteiras de crédito consignado fraudulentas. A operação deu prejuízo bilionário ao BRB, que ainda não calculou a cifra final e adiou a divulgação do seu balanço de 2025.

A crise do BRB deve ser uma das pautas para os candidatos da eleição para governador do Distrito Federal. Isso porque Ibaneis deixou o cargo sem encontrar uma solução para cobrir perdas com a compra de créditos podres do Master.

Palavras-chave

ELEIÇÃO 2026/GOVERNO/DF/IZALCI LUCAS
Política
.
