Imprensa internacional repercute voto de Moraes pela condenação de Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete integrantes do "núcleo crucial" da trama golpista nesta terça-feira, 9, repercutiu na imprensa internacional.

A agência de notícias Reuters foi uma das primeiras a noticiar o caso, destacando o fato de Moraes ter classificado o ex-presidente da República como o líder de um grupo criminoso que tentou anular o resultado das eleições de 2022. Na mesma linha, o jornal britânico The Guardian também citou essa parte do voto do ministro-relator.

"As acusações decorrem de uma investigação abrangente que revelou supostas conspirações, incluindo planos para envenenar o presidente Lula e seu companheiro de chapa, além de assassinar Moraes, que supervisionou as eleições de 2022 e agora preside os julgamentos relacionados ao golpe", diz trecho da reportagem da Reuters, que também foi publicada pelo jornal argentino La Nación.

A Reuters ainda mencionou o debate sobre quem poderá suceder Bolsonaro como principal nome da direita brasileira. A reportagem citou as recentes movimentações políticas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), incluindo sua visita a Brasília para ampliar o apoio a um projeto para anistiar os condenados pelo 8 de Janeiro.

Já o jornal espanhol El País estampou em sua manchete. "O julgamento é histórico, mas não erradica a radicalização no Brasil". O veículo também publicou um texto de opinião que enxerga o momento como uma oportunidade única para o País fortalecer seu regime democrático. "O Brasil tem uma oportunidade histórica de consolidar a sua democracia", escreveu o jornal.

A revista Forbes, em sua versão no México, publicou um texto sobre os primeiros minutos do voto de Alexandre de Moraes, nos quais o ministro enfatizou a tentativa de sabotagem ao sistema constitucional. A publicação também ressaltou a declaração do ministro de que a trama tinha como "objetivo muito claro" burlar o sistema de freios e contrapesos do Judiciário e "se manter no poder".

A BBC destacou a pressão crescente sobre Jair Bolsonaro após o voto do ministro Alexandre de Moraes. Já a agência espanhola EFE deu ênfase à parte do julgamento que trata do suposto plano de atentado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o próprio ministro Moraes - ponto que, segundo o relator, está comprovado nos autos.

"O juiz de instrução do julgamento de Bolsonaro diz que o plano para assassinar Lula está amplamente comprovado", escreveu a EFE. A agência também apontou que Bolsonaro está cada vez mais próximo de uma condenação.

"Bolsonaro está mais perto de ser condenado por conspiração golpista no Brasil após os votos dos dois primeiros juízes", escreveu a publicação.

Política
.
