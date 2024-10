Igor Normando anuncia 10 nomes na equipe de transição e trabalhos devem começar até 5 novembro

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando, anunciou 10 nomes na equipe que vai conduzir o processo de transição entre a atual e a nova equipe que assume a gestão municipal da cidade, a partir de 1º de janeiro de 2025. Em entrevista na noite desta quarta-feira (30/10) para o Grupo Liberal , Igor Normando, afirmou que acredita que o processo de transição será tranquilo.

"Essa transição, sem dúvida alguma, vai marcar o que nós queremos para o próximo ano, para que a gente possa, efetivamente, fazer as nossas ações baseadas no planejamento e no plano de governo que foi colocado à sociedade através do processo eleitoral".

Igor Normando acrescentou: "Não tenho a menor dúvida de que será uma transição harmônica, onde encontraremos números que são importantes para que possamos fazer o planejamento orçamentário e principalmente as mudanças e as reformas que a gente precisa fazer pra nossa cidade seguir em frente. Esperamos que a primeira reunião conjunta aconteça logo após o recebimento dos nomes da equipe da atual administração, o que deve ocorrer até o dia 5 de novembro."

O vice-prefeito eleito, Cássio Andrade, vai coordenar a Comissão Administrativa de Transição de Mandato, que terá como membros o controlador-geral do Estado, André Bassalo; a procuradora-geral adjunta da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Ana Gluck; o ex-reitor da UFPA e ex-presidente da Prodepa, Carlos Maneschy; o vereador e ex-secretário de saúde de Pau D'Arco, Cleidson Chaves.

Também, compõem a lista a diretora-presidente do Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, Heloisa Guimarães; o secretário adjunto da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), Humberto Bozi; o diretor de Fiscalização e auditor da Sefa, Marcos de Matos; o secretário adjunto de Planejamento de Finanças da Seduc, Patrick Tranjan; o ex-secretário municipal de Turismo, Deivison Alves; e Tássia Bravo, cujo cargo atual não foi informado.