Após eleito, Igor Normando fala sobre escolha da nova equipe para a Prefeitura de Belém

Na manhã desta segunda-feira (28/10), o prefeito eleito na noite de domingo (27), Igor Normando (MDB), falou ao Grupo Liberal sobre as suas primeiras ações após a posse no dia 1 de janeiro. Para este momento inicial, ele estabelece duas missões principais: atualizar a manutenção da cidade e o saneamento, em especial, sobre o descarte de lixo no aterro sanitário. Este e outros projetos serão fortalecidos, segundo ele, com o apoio dos governos estadual e federal, com quem possui uma parceria sólida. Normando também esclareceu que ainda não tem nomes definidos para a nova equipe de secretários, mas que a experiência técnica prevalecerá.

A expectativa do novo prefeito é de que em duas semanas já tenhamos os primeiros nomes anunciados na composição do novo time. Ainda nesta segunda-feira, começam as reuniões para a definição da equipe de transição, na qual o nome do seu vice, Cássio Andrade (PSD), já foi confirmado. A sua escolha tem a ver com a sua experiência política e administrativa. “Não daria para ter apenas um vice figurativo, para constar no papel, mas precisávamos de alguém com capacidade administrativa e política de nos ajudar no período eleitoral e na gestão”, explica.

“Hoje eu devo me reunir com o meu vice-prefeito eleito, Cássio Andrade, para que nós possamos definir primeiro a equipe de transição, o prefeito Edmilson inclusive, em nota, já declarou que fará uma transição harmônica e posterior a isso, nós vamos fazer um estudo, porque faremos uma reforma administrativa na cidade, mas precisamos fazer isso com muita responsabilidade orçamentária”, afirma.

Cássio, que também esteve presente nos estúdios do Grupo Liberal nesta manhã, falou sobre a sua atuação e expectativas na gestão que conduzirá ao lado de Normando. Ele define que a soma da sua experiência dentro do projeto político que integra agora, elevaram Belém para rumos ainda melhores.

O emedebista explica que na sua escolha da nova equipe vai priorizar a técnica. Segundo ele, todas as suas parcerias vieram por acreditar no projeto político construído em conjunto e, por isso, não houve qualquer barganha de cargos ou negociações neste sentido. “Temos a certeza de que a coerência precisa ser não só no período eleitoral, mas também no período que se sucedem as campanhas políticas, então manteremos a filosofia de que a gestão não pode vir atrás da política, mas na frente”, afirma.

Primeiras Ações

O destino do lixo produzido em Belém está entre as pautas majoritárias do início da próxima gestão. Normando promete se reunir com a empresa vencedora da licitação na cidade para cobrar de maneira mais dura, que seja cumprido o que se pede no edital da licitação. O prazo determinado pela justiça para o fechamento do aterro sanitário de Marituba termina em fevereiro de 2025.

“Belém não pode mais ficar com um lixão a céu aberto, precisamos fazer com que a empresa que venceu a licitação possa cumprir a risca tudo aquilo que se comprometeu no edital”, afirma.

Outra das suas prioridades é a atualização da manutenção da cidade, que, segundo ele, passa por melhorias na iluminação pública, calçamento, asfaltamento e drenagem em mais bairros e periferias, por exemplo. Para estas ações e outras que virão, o prefeito eleito reforça a “parceria sólida” entre a sua gestão e os governos estadual e federal, que atuaram em conjunto para garantir inclusive a conclusão das obras em preparação à COP 30.