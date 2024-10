Belém receberá a COP 30 de forma extraordinária, afirma Igor Normando

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), afirmou nesta segunda-feira (28/10) que a capital paraense receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) de “forma extraordinária”. Ele reconheceu os desafios que a cidade enfrenta, mas demonstrou confiança na capacidade de Belém em realizar o evento com sucesso. “Nós temos muitos desafios, não dá para a gente negar, mas eu tenho a absoluta convicção de que Belém sediará a COP 30 de forma extraordinária”, declarou. Com informações da CNN.

Normando avalia o evento como “a COP da floresta”, uma oportunidade única para o Brasil e o mundo conhecerem a Amazônia. Ele também ressalta a importância desta aproximação com a nossa região. “Vai ser a COP da floresta, onde o Brasil e o mundo vão poder conhecer a Amazônia de fato”, afirma.

O prefeito eleito também destacou o compromisso de Belém em recepcionar todos os turistas durante o evento. Durante seu discurso, após a vitória na noite de ontem, ainda reafirmou que todas as obras em preparação para o evento serão entregues a tempo. Além disso, Normando ressaltou a expectativa de que o evento deixe um legado positivo para a população local.

Quanto ao legado, são estruturas e melhorias que ficam para a cidade após o evento, além da visibilidade que a capital paraense ganha. Por isso, o encontro climático representa, na visão de Normando, uma oportunidade de transformação. “Tenho certeza que Belém, pós-Cop, será uma cidade melhor, uma cidade economicamente muito mais desenvolvida e sustentável”, afirma.

O prefeito eleito também criticou gestões anteriores, afirmando que a cidade foi “massacrada por sucessivas gestões que infelizmente não tiveram a capacidade de colocar Belém no rumo do desenvolvimento”. Ele vê o evento como um momento de reavaliação e uma chance de entregar obras que beneficiarão as gerações futuras.