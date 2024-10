Igor Normando comemora com apoiadores em e promove festa da vitória em Belém

Eleito com 56,36% à Prefeitura de Belém, neste domingo (27), Igor Normando (MDB) comemorou a vitória do segundo turno, que disputou com o delegado Éder Mauro (PL), em uma festa com apoiadores na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, em Belém.

Centenas de apoiadores estiveram presentes, desde eleitores a vereadores eleitos, parlamentares e candidatos que concorreram no primeiro turno. Igor Normando iniciou os agradecimentos afirmando que o resultado foi “melhor do que o esperado” e destacou a atuação da sua equipe e dos apoiadores ao longo da campanha.

“Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que ninguém faz nada nessa vida sozinho. Só chegamos aqui porque muitos acreditaram que nós vamos trazer a mudança para essa cidade. Me sinto com o coração tranquilo porque combatemos o bom combate e abraçamos o projeto que tinha como ponto central a nossa cidade. Os nossos maiores adversários sempre foram os problemas e desafios da nossa cidade”, reforçou.

Normando afirmou que vai se dedicar integralmente em fazer uma boa gestão e que terá um forte apoio político. “Serei um prefeito que vai trabalhar de manhã, tarde e noite para melhorar a vida de quem mora na cidade, teremos o apoio do governador Helder, Hana e ministro Jader Filho, vamos contar com a Alepa e Câmara dos Vereadores. Quero dizer a vocês que eu vou ser o prefeito daqueles que não concordam comigo. A partir de 1 de janeiro vou trabalhar por todos os belenenses”, detalhou.

Em cima do palco, o governador Helder Barbalho e o ministro das Cidades Jader Filho agradeceram a Deus e à Nossa Senhora de Nazaré pela vitória, e aos que participaram de toda a caminhada na campanha. O governador do Pará aproveitou o momento de agradecimento e rezou um Pai Nosso.

“Aqui a gente respeita todo mundo e a pluralidade. Gratidão ao time da retaguarda e a todos que trabalharam nesta campanha, se não fosse o trabalho de vocês, a gente não tinha chegado até aqui”, declarou o governador.

O vice-prefeito eleito, Cássio Andrade, também agradeceu a Deus e à família pelo resultado e estendeu a gratidão aos vereadores e a liderança política que esteve ao seu lado. Cássio reforçou o compromisso da nova gestão em trazer melhorias para a cidade.

“Conte comigo para ajudar o Igor a reconstruir Belém do Pará, não posso deixar de agradecer a minha militância e grupo político que estiveram comigo. A partir de janeiro, temos uma grande responsabilidade, com a força de Deus e apoio de vocês, vamos dar início a um novo processo da nossa nova caminhada”, completou o vice.