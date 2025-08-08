Capa Jornal Amazônia
Hugo Motta reafirma conduta e diz que optou pelo diálogo 'como sempre' fez

Segundo o deputado, a Mesa vai se reunir nesta sexta para decidir sobre as punições a parlamentares que se excederam

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reafirmou nesta sexta-feira, 8, sua conduta ante ao ato da oposição de tomar a Mesa da Casa. Motta disse que o episódio foi triste, algo que nunca tinha sido vivido, e destacou que optou pelo diálogo, "como sempre" fez.

Motta voltou a reforçar que não foram negociadas pautas para que a normalidade fosse retomada e indicou que a Mesa Diretora da Casa avalia possíveis punições aos deputados que participaram do ato.

Segundo o deputado, a Mesa vai se reunir nesta sexta para decidir sobre as punições a parlamentares que se excederam e os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética. Motta citou que houve também casos de agressão no dia em que houve a retomada da Mesa da Câmara.

O presidente da Câmara repetiu que a guerra foi vencida sem precisar atirar. "Muitos confundem nossa ação com uma que poderia ser mais enérgica, que poderíamos ter usado a força, e estou certo que tomei a decisão correta", indicou. Ele destacou ainda que jamais agiria para usar a força física no caso, por se tratar de um movimento de parlamentares e não um movimento que estava invadindo a Casa.

Motta explicou que não estava em Brasília quando a ação da oposição começou, pois tinha uma agenda prévia na Paraíba, mas acompanhou o desenrolar durante a terça-feira e, tão logo chegou na capital federal, começou a conversar com os partidos para construir a "melhor saída possível".

O presidente da Câmara disse que o movimento da oposição ocorreu em meio a um cenário atípico no País, com uma crise em vários pontos da organização institucional, uma crise entre os Poderes e um cenário internacional desafiador.

