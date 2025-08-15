Hugo Motta envia ao Conselho de Ética quatro pedidos de cassação contra Eduardo Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou nesta sexta-feira (15/8) quatro representações pedindo a cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Três pedidos foram apresentados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e um pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol).



Pedidos estavam parados na Mesa Diretora

As representações aguardavam despacho na Mesa Diretora da Câmara. Os partidos acusam Eduardo Bolsonaro de quebra de decoro parlamentar por, supostamente, agir contra os interesses do Brasil ao apoiar tarifas de 50% impostas ao país pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Lindbergh Farias critica postura de Eduardo Bolsonaro

Em uma das representações, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirma que a conduta do deputado vai além da ausência física em compromissos oficiais. Segundo ele, Eduardo estaria utilizando o mandato de forma política a partir do exterior, atacando a democracia e a soberania nacional.

Lindbergh também alega que essa postura prejudica a imagem do Parlamento e gera gastos desnecessários aos cofres públicos. Ele defende que a Mesa Diretora atue para evitar o mau uso de recursos públicos, amparada pelos princípios constitucionais da moralidade e eficiência previstos no artigo 37 da Constituição.