Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que líder do PSB na Câmara deve pedir cassação de Eduardo Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 14, que o líder do PSB na Câmara dos Deputados, Pedro Campos, deve pedir a cassação do deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "Vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o País. Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi pra lá instigar os americanos contra nós", disse o petista.

Durante discurso em inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana (PE), Lula afirmou que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma "insensatez". Ele ressaltou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo julgado por tentativa de golpe e supostamente tramar o seu assassinato.

"Nós não aceitamos dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele (Bolsonaro). Ele deveria ser julgado num tribunal internacional pela quantidade mortes de Covid aqui, que ele tem responsabilidade. Pelo menos 300 mil mortes", disse Lula. "É da responsabilidade dele, de receitar remédio que não presta para nada, de dizer que quem tomava vacina virava gay, virava jacaré."

O presidente afirmou que não é do tipo que "fala fino" com os Estados Unidos e "fala grosso" com países como a Bolívia - alvo de interesse de Trump por conta de minerais raros. Ainda sobre o tarifaço imposto pelo governo norte-americano, Lula disse que o Brasil não deixará empresas "morrerem à míngua", mas também não ficará "chorando" diante da medida.

Em discurso voltado para a plateia, ele reforçou que um país soberano precisa garantir segurança alimentar e saúde à população como prioridade, e voltou a prometer a criação da Universidade do Esporte e da Universidade Indígena. Ele salientou que com seu governo o País está mais perto de ser "melhor e mais justo". Segundo o petista, se os EUA não quiserem comprar produtos brasileiros, não é por isso que ficará "rastejando".

A respeito da revogação de visto de secretário do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Sales, e de Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro, por conta do programa Mais Médicos, Lula solidarizou-se. "Não fique preocupado com visto dos EUA, você tem lugar para andar pelo Brasil", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CÂMARA/EDUARDO BOLSONARO/CASSAÇÃO/PEDIDO/PSB/LÍDER/LULA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ENTENDA

Presidente dos EUA é 'inimigo da saúde', afirma Alexandre Padilha

O ministro reprovou a saída do país norte-americano da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras políticas adotadas por Trump.

14.08.25 13h43

51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha

14.08.25 13h03

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Mandato

Motta, sobre Eduardo Bolsonaro: não existe mandato a distância

Motta afirma que Eduardo Bolsonaro pode defender o pai, mas ações contra o Brasil são ‘prejuízos consideráveis’

14.08.25 12h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

FASE INICIAL

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

09.08.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda