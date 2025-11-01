Helder e Sabino se destacam entre favoritos na disputa ao Senado pelo Pará

O Instituto Paraná Pesquisas, com 25 anos de atuação nas áreas de pesquisas políticas e de opinião, divulgou os favoritos para o Senado pelo Pará, na última sexta-feira (31). O levantamento aponta Helder Barbalho (MDB), Éder Mauro (PL) e Celso Sabino (União Brasil) na liderança da corrida eleitoral para 2026, em dois cenários diferentes da consulta popular. Sabino se destaca por apresentar um salto de 10 pontos. Em junho deste ano, ele tinha 10,8%, e pulou para 20,7% e 28,2%, em outubro, enquanto Éder Mauro caiu de 40,1% a 32,5%.

De acordo com o Instituto, foram ouvidos 1.505 eleitores em 61 municípios do Pará, de 25 a 29 de outubro passado. A margem de erro, diz o Paraná Pesquisas, é de 2,6 pontos percentuais.

Nas Eleições Gerais, com o 1º turno já definido para 4 de outubro de 2026, serão renovados dois terços do Senado Federal. Ou seja, cada estado e o Distrito Federal vão eleger dois senadores cada. Segundo o instituto de pesquisas, na consulta feita junto a eleitores, entre 16 anos e mais de 70 anos, cada entrevistado pôde escolher até duas opções.

Faltam 11 meses para Eleições 2026

A onze meses para o pleito de 2026, o atual governador do Pará, Helder Barbalho, lidera a disputa ao Senado no Pará, com 49,3% da preferência, seguido do deputado federal Éder Mauro, com 32,5%, e do atual ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), com 20,7% das intenções de votos.

Na sequência, o primeiro cenário traz também os candidatos Zequinha Marinho (Podemos), com 19,6% dos votos; Paulo Rocha (PT) tem 15,6%; Simão Jatene (sem partido) aparece com 15,1% e o deputado estadual Chicão (MDB), contabiliza 9,3%. O Instituto aponta que 7,2% votariam branco, nulo ou não votariam em nenhum dos eventuais candidatos, e 3,9% não souberam em que votar ou não opinaram.

Já no segundo cenário estimulado, sem o nome do Delegado Éder Mauro e com menos candidatos, Helder Barbalho alcança 54,2% das intenções de voto, e Celso Sabino tem 28,2% da preferência. Neste quadro, o ex-senador Mário Couto (PL) aparece com 22,7% dos votos e a vereadora Marinor Brito (PSOL-PA) com 9%. A pesquisa informa que 12,4% dos eleitores disseram que votariam branco, nulo ou não votariam em nenhum dos eventuais candidatos, e outros 4,8% não responderam ou não opinaram.

Sabino subiu 10%; e Éder Mauro caiu 7,4%, entre junho e outubro

Na última pesquisa, realizada em junho deste ano, Helder Barbalho também liderava como possível candidato para o Senado com 45,3% e, agora, ele subiu para 49,3% e 54,2%. Éder Mauro tinha 40,1% e caiu para 32,5% Já Celso Sabino deu o maior salto entre os três primeiros nomes na preferência eleitoral. Ele saltou de 10,8%, em junho, para 20,7% e 28,2%, em outubro.

No levantamento deste mês de outubro, entre as faixas etárias ouvidas, de 16 a mais de 60 anos, Helder Barbalho apresentou a maior preferência eleitoral (55,5%) entre as pessoas acima de 60 anos de idade; já Éder Mauro surgiu com o maior eleitorado (36,1%) na faixa etária de 35 a 44 anos; e Celso Sabino apresentou a maior preferência (24,3%) na faixa de 16 a 24 anos.

Conforme o Paraná Pesquisas, a consulta aplicou a seguinte pergunta: Se as eleições para Senador fosse hoje e os candidatos AGORA fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria? Em 2026, o(a) Sr(a) votará em dois Senadores, então quem seria o seu segundo candidato a Senador?

Veja a intenção de votos para Senador pelo Pará:

Cenário 1

Helder Barbalho >>>>>>>>>>>> 49,3%

Éder Mauro >>>>>>>>>>>>>>> 32,5%

Celso Sabino >>>>>>>>>>>> 20,7

Zequinha Marinho >>>>>>>> 19,6

Paulo Rocha >>>>>>>>>>>>> 15,6

Simão Jatene >>>>>>>>>>>>>15,1

Chicão >>>>>>>>>>>>>>>>>>9,3

Nenhum/Branco/Nulo >>>>>>>7,2

Não sabe/ Não opinou >>>>>>3,9

Cenário 2

Helder Barbalho >>>>>>>>>>> 54,2%

Celso Sabino >>>>>>>>>>>>> 28,2%

Zequinha Marinho >>>>>>>>> 27,1%

Mário Couto (PL) >>>>>>>>> 22,7%

Marinor Brito (PSOL-PA) >>>> 9%

Nenhum/Branco/Nulo >>>>>> 12,4%

Não sabe / Não opinou >>>>> 4,8%.

Fonte: Instituto Paraná Pesquisas.