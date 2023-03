Helder e Ministro do Clima da Noruega discutem implementação de políticas ambientais

O governador do Pará, Helder Barbalho esteve reunido, na manhã desta sexta-feira (24), com o Ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, para fortalecer a implementação de políticas ligadas a área do meio ambiente, sobretudo a estruturação do sistema de Redd+ (instrumento para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de redução de emissões de gases), pagamentos por serviços ambientais e o emprego de imagens utilizadas no combate ao desmatamento.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo Governo do Estado, durante o encontro, também foi manifestada a intenção de colaboração para aperfeiçoar projetos que serão apresentados ao Fundo Amazônia, com o objetivo de receber novos investimentos financeiros.

"Nós temos buscado parcerias no sentido de impulsionar a agenda de sustentabilidade do nosso estado e o governo norueguês tem sido parceiro do Brasil e, particularmente, do Pará. Hoje mesmo (a Noruega) está em fase de consolidação das agendas que são estratégicas, sejam da oferta de informação para combater os desmatamentos, como também o apoio para financiar o que será uma virada de chave no modelo de monetização e do mercado regulado de carbono, a partir do sistema de Redd+", declarou o governador Helder Barbalho.