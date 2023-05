Helder discute investimentos e economia limpa em Nova Iorque 

O governador, Helder Barbalho, participou, nesta terça-feira (9), do Lide Brazil Investment Forum, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O encontro reúne chefes de Estado e cerca de 250 empresários norte-americanos e brasileiros com a finalidade de incentivar negócios e atrair investimentos para o Brasil.

O chefe do executivo paraense, também preside o Consórcio de Governadores da Amazônia Legal (CAL), e ministrou a palestra “O Pará e a Nova Economia da Amazônia”.

Helder Barbalho reiterou a necessidade de o Congresso Nacional regulamentar o marco do crédito de carbono e, mais uma vez, disse que a medida abre oportunidades para a conservação da biodiversidade aliada ao desenvolvimento da economia limpa.

“Que o Congresso Nacional possa juntar todas as legislações e ideias para construir as condições necessárias para que possamos alavancar, a partir do carbono, a nova economia do Brasil e do planeta”, disse o governador.

Novo commodity amazônico

Helder destacou que a captura do CO2 tem que ser vista como uma nova commodity capaz de gerar aberturas e oportunidades, para os povos tradicionais, pequenos produtores e até para o agronegócio, com o uso de tecnologias de ponta.

“Em nosso estado, trabalhamos para estimular as oportunidades já existentes em áreas em que somos grandes players, como o agronegócio e a exploração mineral, com a economia de baixo carbono e empregos verdes. É nisto que gostaria de estimular os presentes neste evento. Que possamos fazer da bioeconomia uma grande e nova oportunidade”, ponderou.

Acompanhado do deputado estadual Chicão (MDB), Helder enfatizou, ainda, a redução histórica de 21% no desmatamento no Pará, no comparativo entre os anos de 2022 e 2023. "Já comparando a estratificação deste ano de 2023, tivemos o melhor mês de abril da série histórica com 71% de redução, comparado com o mesmo período de 2022”.

"No acumulado do ano de 2023, já chegamos em 45% de redução. Este é um importante ativo para ser destacado porque a proteção da Amazônia coloca o país no debate mundial”, disse ele.

No evento, em Nova Iorque, Helder participou de debates com os governadores do Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e os prefeitos de Rio de Janeiro e São Paulo.