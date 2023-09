Helder destaca em Nova York Programa de Pagamento por Serviços Ambientais do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou nesta quarta-feira (20), em Nova York, as políticas públicas que conciliam preservação, restauração ambiental e geração de oportunidades que estão sendo implementadas no Estado. Uma delas é a estruturação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais do Pará (PSA), que beneficiará, em breve, mais de mil produtores rurais em diversas regiões.

Com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e The Nature Conservancy (TNC), a estratégia consiste no pagamento, com recursos do Tesouro estadual, a produtores que mantiverem suas áreas verdes protegidas ou em restauração.

“Através do Programa Territórios Sustentáveis, já estamos com as primeiras mil famílias que receberão recursos financeiros por hectare preservado, demonstrando que cuidar da floresta é rentável. Evidentemente, trata-se de uma estratégia que está iniciando, e que vai precisar de maior escala, porque apenas mil famílias não chegarão à dimensão que nós precisamos. Mas, desta forma, queremos destacar e demonstrar que floresta viva pode ser uma oportunidade para a geração de empregos verdes e renda”, destacou o governador.

A agenda de compromissos do governador do Pará, no 3º dia da Semana do Clima, incluiu participações na Cúpula Anual da Concórdia, evento que reúne chefes de Estado e líderes políticos, entre os quais o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque; no Fórum Econômico Mundial, quando Helder Barbalho se reuniu com diversos líderes empresariais, e de outras reuniões de negócios para tratar sobre investimentos na área ambiental.

Governo destaca pilares na defesa do clima com desenvolvimento

“Dentro da Política Estadual de Mudanças Climáticas, eu destaco o Plano Estadual Amazônia Agora, o Programa Territórios Sustentáveis e o Plano Estadual de Bioeconomia, além dos programas de Pagamento por Serviços Ambientais, de Concessões Florestais e de Restauro, como parte dessa estratégia de sustentabilidade e respeito à floresta. Neste momento, estamos buscando mobilizar a sociedade, investidores e a academia para a implementação e, principalmente, para ganharmos escala diante do desafio que está posto”, frisou Helder Barbalho.

O governador reforçou que “o desmatamento da floresta não é o principal responsável pela emissão de carbono do planeta, mas frear o desmatamento dará uma contribuição decisiva para que possamos caminhar rumo ao equilíbrio e zerar as emissões. Nos últimos oito meses, o Brasil reduziu em 48% o desmatamento, e o Pará, que sempre foi responsável pelo maior nível de emissões, já não é mais o principal estado do Brasil em desmatamento, conquistando 70% de redução de áreas com alertas de desmatamento no último mês de agosto”.

Helder Barbalho informou que a estratégia de combate às ilegalidades ambientais está definida. “A nossa agenda de combate ao desmatamento e, consequentemente, de redução das emissões, fruto do uso inadequado da terra, está bem traçada e encaminhada para ser entregue. Sem isto, nós não vamos adiante. Ao mesmo tempo, somente com isso nós conseguiremos avançar”, destacou.