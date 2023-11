Instituto incluirá Helder Barbalho em pesquisa de intenção de votos para à Presidência do Brasil

O Instituto Paraná Pesquisas decidiu incluir o nome do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), entre as opções de possíveis candidatos no próximo levantamento sobre a preferência dos eleitores à Presidência da República, nas eleições de 2026. A informação foi divulgada na segunda-feira (27), pela colunista Bela Megale, do jornal O Globo. A jornalista destaca que Helder tem se tornado a principal liderança política da região Norte nos temas sobre Amazônia.

Popularidade

Levantamento feito pela Genial/Quaest e divulgado no dia 22 de novembro, mostra que o governador do Pará está entre os três gestores estaduais mais populares nas redes sociais, perdendo apenas para Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Raquel Lyra (Pernambuco). Segundo a pesquisa, houve um salto de popularidade de Raquel e Helder.

No caso do gestor paraense, por exemplo, o levantamento mostra que ele alcançou 42,6 pontos em outubro - num ranking vai de 0 a 100 -, resultado bem superior aos 29,5 registrado em agosto e 41,2, em setembro. Já Raquel saiu de 35,2 pontos em agosto para 48,9 no mês seguinte e 50,6, em outubro.

A pesquisa analisou dados do Facebook, Instagram, X (o antigo Twitter), Google, Wikipedia, YouTube e Tik Tok.