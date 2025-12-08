Haddad se reúne com Hugo Motta na noite desta 2ª feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na Residência Oficial da Presidência da Câmara. O compromisso não consta na agenda do ministro e a pauta não foi informada pelas assessorias.

O presidente da Câmara convocou para esta terça-feira, 9, às 10h, reunião do colégio de líderes, para definição das pautas que serão votadas em plenário.

Hoje mais cedo, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a votação do "PL do Devedor Contumaz" ocorrerá nesta semana. De autoria do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e defendido pelo Ministério da Fazenda, o projeto endurece regras contra a sonegação de impostos.

Outro tema em debate na Casa é o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 128/2025, que trata da redução de benefícios fiscais. A proposta, se aprovada, tem potencial de impacto positivo nas contas públicas de R$ 19,76 bilhões em 2026. Motta anunciou a designação do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para a relatoria do texto.