Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Haddad se reúne com Hugo Motta na noite desta 2ª feira

Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na Residência Oficial da Presidência da Câmara. O compromisso não consta na agenda do ministro e a pauta não foi informada pelas assessorias.

O presidente da Câmara convocou para esta terça-feira, 9, às 10h, reunião do colégio de líderes, para definição das pautas que serão votadas em plenário.

Hoje mais cedo, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a votação do "PL do Devedor Contumaz" ocorrerá nesta semana. De autoria do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e defendido pelo Ministério da Fazenda, o projeto endurece regras contra a sonegação de impostos.

Outro tema em debate na Casa é o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 128/2025, que trata da redução de benefícios fiscais. A proposta, se aprovada, tem potencial de impacto positivo nas contas públicas de R$ 19,76 bilhões em 2026. Motta anunciou a designação do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para a relatoria do texto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CONGRESSO/HADDAD/MOTTA/ENCONTRO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Dirceu Ten Caten confirma indicação a vice de Hana Ghassan e defende aliança nacional com MDB

Deputado destaca foco na reeleição de Lula e força da militância no Pará

08.12.25 19h55

Haddad se reúne com Hugo Motta na noite desta 2ª feira

08.12.25 19h23

Política

Ministério das Cidades aguarda estudo da Fazenda sobre tarifa zero

Segundo Jader Filho, modelo atual de transporte público está esgotado

08.12.25 18h31

expectativa

Anistia de Bolsonaro 'é sonho de verão', diz Paulinho da Força, relator do projeto

Diferentemente do que esperava a ala bolsonarista na Câmara, Paulinho defende que o projeto deve tratar de uma redução parcial de penas e não de um perdão "amplo, geral e irrestrito", como queriam

08.12.25 18h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

POLÍTICA

PT vê ofensiva para sabotar governo, critica Tarcísio e quer criação de Ministério da Segurança

O PT menciona como as atribuições de Lula vêm sendo pouco a pouco desidratadas

05.12.25 8h18

EDUCAÇÃO

CCJ do Senado aprova acúmulo de cargo de professor com outra função

Texto relatado pelo senador paraense Zequinha Marinho segue para o Plenário; medida visa melhorar a renda e suprir déficit de docentes

03.12.25 19h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda