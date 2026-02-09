Haddad é principal ministro do governo, mas ninguém é candidato contra a vontade, afirma Edinho

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, classificou nesta segunda-feira, 9, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como o principal ministro da atual administração do presidente Lula e uma das maiores lideranças do País. Segundo Edinho, é natural que o nome de Haddad apareça entre os cotados para a disputa ao governo de São Paulo neste ano, justamente por ter sido o último nome do PT a disputar essa eleição. Ele reforçou, porém, que "ninguém é candidato contra a sua vontade".

"Tudo tem que ser feito com muito diálogo. Ninguém é candidato contra a vontade, esse cenário não existe. As pessoas são candidatas quando elas querem muito disputar um projeto político, e é esse o respeito que nós temos pelo Fernando Haddad", disse Edinho a jornalistas, após participar de almoço do grupo empresarial Lide, na capital paulista. Ele também destacou que a chance "é zero" de haver hoje qualquer crise entre Lula e Haddad.

O presidente nacional do PT disse que o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é outro quadro importante, e "querido" por todos, mas que só irá concorrer ao cargo que desejar. "Eu pessoalmente sou admirador dele enquanto pessoa e do trabalho que ele tem feito. E tenho dito que o vice-presidente Geraldo Alckmin será candidato àquilo que ele quiser", disse Edinho. Ele relembrou que durante a cerimônia de comemoração dos 46 anos de fundação do PT na Bahia, realizada no final de semana, o nome de Alckmin só não foi mais aplaudido que o do próprio presidente Lula.

Nesse sentido, Edinho lembrou da senadora Simone Tebet (MDB), reforçando que ela teve um papel muito importante nas entregas econômicas do governo até aqui. "Tem sido uma ministra excepcional, uma liderança importante para a economia brasileira e vamos dialogar com ela com muito respeito e carinho."

O presidente do PT ainda reforçou que o prazo final para descompatibilização dos atuais cargos visando a disputa eleitoral é no início de abril e que, por isso, espera que, até o final de março, haja maiores definições sobre o papel de cada liderança no pleito de outubro.