Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida Rural beneficia famílias de Abaetetuba

Localizadas às margens da rodovia PA-151, no km 14 do município, as 21 casas foram entregues neste domingo (08)

Gabi Gutierrez
fonte

Em 2025, o Ministério das Cidades contratou 277 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural em Abaetetuba (Foto: Lucas Lima | Ministério das Cidades)

Vinte e uma famílias de comunidades rurais de Abaetetuba, no nordeste do Pará, receberam neste domingo (8) as chaves de novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. As unidades habitacionais estão localizadas às margens da rodovia PA-151, no km 14 do município.

Entre as famílias contempladas está a da lavradora Graciele Sousa dos Anjos, de 28 anos, que vivia há anos em uma casa emprestada. Segundo ela, a entrega da moradia representa a realização de um sonho que parecia distante. “Com muita fé, o dia chegou”, afirmou.

Do total de casas entregues, 15 fazem parte do Empreendimento Miguel Pereira e seis integram o Empreendimento Camurituba. As obras foram executadas por meio da Entidade Instituto Cabanos da Amazônia (ICA), responsável por atender famílias da zona rural do município.

O ministro das Cidades, Jader Filho, acompanhou a entrega e visitou a casa da família de Graciele. O imóvel foi construído em cerca de 60 dias pelo esposo dela, o pedreiro Vamildo Pereira, de 54 anos, que atuou diretamente na obra. “Construir a casa da minha família não tem explicação. Quando eu estava terminando a construção, me emocionei muito”, relatou.

A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, participou da agenda e destacou os impactos da falta de moradia na vida das famílias, especialmente de mulheres e crianças. “A ausência de uma casa afeta diretamente a saúde mental, principalmente das crianças e das mulheres, por causa da insegurança com aluguel e moradia”, afirmou.

De acordo com o Ministério das Cidades, Abaetetuba está entre os municípios paraenses com maior número de atendimentos pelo Minha Casa, Minha Vida, somando mais de 1.400 unidades habitacionais entre novas construções e obras retomadas.

Durante o evento, o ministro Jader Filho ressaltou a importância do programa voltado para áreas rurais, destacando a relação entre moradia, saneamento e saúde. Ele também informou que o município recebeu novos contratos habitacionais em 2025.

Investimentos no município

Somente em 2025, foram contratadas 277 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural em Abaetetuba, com investimento estimado em R$ 20,7 milhões. No total, os investimentos do Ministério das Cidades no município somam R$ 148,5 milhões, incluindo ações nas áreas de habitação, saneamento básico, regularização fundiária e sustentabilidade urbana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula vai barrar 'trem da alegria' a servidores da Câmara e do Senado

09.02.26 18h28

Moraes mantém prisão preventiva de coronel acusado de integrar plano para assassiná-lo

09.02.26 17h18

JUSTIÇA?

Comissão no STJ para investigar se Marco Buzzi cometeu assédio sexual terá somente homens

Acusando de assédio, o ministro teria se sentido mal e foi internado em um hospital em Brasília.

09.02.26 17h13

CASA PRÓPRIA

Entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida Rural beneficia famílias de Abaetetuba

Localizadas às margens da rodovia PA-151, no km 14 do município, as 21 casas foram entregues neste domingo (08)

09.02.26 17h09

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda