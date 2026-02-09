Entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida Rural beneficia famílias de Abaetetuba

Vinte e uma famílias de comunidades rurais de Abaetetuba, no nordeste do Pará, receberam neste domingo (8) as chaves de novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. As unidades habitacionais estão localizadas às margens da rodovia PA-151, no km 14 do município.

Entre as famílias contempladas está a da lavradora Graciele Sousa dos Anjos, de 28 anos, que vivia há anos em uma casa emprestada. Segundo ela, a entrega da moradia representa a realização de um sonho que parecia distante. “Com muita fé, o dia chegou”, afirmou.

Do total de casas entregues, 15 fazem parte do Empreendimento Miguel Pereira e seis integram o Empreendimento Camurituba. As obras foram executadas por meio da Entidade Instituto Cabanos da Amazônia (ICA), responsável por atender famílias da zona rural do município.

O ministro das Cidades, Jader Filho, acompanhou a entrega e visitou a casa da família de Graciele. O imóvel foi construído em cerca de 60 dias pelo esposo dela, o pedreiro Vamildo Pereira, de 54 anos, que atuou diretamente na obra. “Construir a casa da minha família não tem explicação. Quando eu estava terminando a construção, me emocionei muito”, relatou.

A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, participou da agenda e destacou os impactos da falta de moradia na vida das famílias, especialmente de mulheres e crianças. “A ausência de uma casa afeta diretamente a saúde mental, principalmente das crianças e das mulheres, por causa da insegurança com aluguel e moradia”, afirmou.

De acordo com o Ministério das Cidades, Abaetetuba está entre os municípios paraenses com maior número de atendimentos pelo Minha Casa, Minha Vida, somando mais de 1.400 unidades habitacionais entre novas construções e obras retomadas.

Durante o evento, o ministro Jader Filho ressaltou a importância do programa voltado para áreas rurais, destacando a relação entre moradia, saneamento e saúde. Ele também informou que o município recebeu novos contratos habitacionais em 2025.

Investimentos no município

Somente em 2025, foram contratadas 277 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural em Abaetetuba, com investimento estimado em R$ 20,7 milhões. No total, os investimentos do Ministério das Cidades no município somam R$ 148,5 milhões, incluindo ações nas áreas de habitação, saneamento básico, regularização fundiária e sustentabilidade urbana.