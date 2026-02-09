Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Tarcísio não comparece a eventos de Lula em SP mesmo sem agenda no mesmo horário

Procurada, a assessoria do chefe do Executivo paulista não respondeu

Estadão Conteúdo

Apesar de ter sido convidado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não compareceu ao evento realizado no Instituto Butantan, na capital paulista, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira, 9. A cerimônia marcou o anúncio de um investimento de R$ 1,8 bilhão do governo federal para ampliar a infraestrutura e a capacidade produtiva de vacinas e insumos biológicos.

Na agenda oficial do governador, não constava compromisso no mesmo horário, às 11 horas. O governo estadual foi representado pelo secretário da Saúde, Eleuses Paiva. Lula, por sua vez, esteve acompanhado por ministros paulistas com potencial participação no pleito de outubro no Estado, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Também participou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Mais tarde, no mesmo dia, o presidente seguiu para Mauá, na Região Metropolitana, onde anunciou investimentos nas áreas de educação e saúde. Não houve presença de representantes do governo estadual no evento, que iniciou por volta das 16 horas. Procurada, a assessoria do chefe do Executivo paulista não respondeu. O espaço segue aberto.

O único compromisso registrado na agenda de Tarcísio é uma reunião às 18 horas no Palácio dos Bandeirantes com o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, no contexto das articulações do partido em âmbito federal. Apesar do apoio da sigla ao governador no Estado, há tratativas sobre alianças com o governo Lula. Um dos pontos de atenção é a pré-candidatura da ministra do Planejamento, Simone Tebet, ao Senado ou governo paulista.

Não é a primeira vez que o governador evita agendas conjuntas com Lula em São Paulo. Em 26 de junho de 2026, Tarcísio também não compareceu ao lançamento de uma ação habitacional na Favela do Moinho, optando por cumprir agenda em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço político do presidente. Na ocasião, ambos trocaram críticas em eventos simultâneos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lula/alckmin/agenda/sp/ausência/tarcísio

atualiza
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula vai barrar 'trem da alegria' a servidores da Câmara e do Senado

09.02.26 18h28

Moraes mantém prisão preventiva de coronel acusado de integrar plano para assassiná-lo

09.02.26 17h18

JUSTIÇA?

Comissão no STJ para investigar se Marco Buzzi cometeu assédio sexual terá somente homens

Acusando de assédio, o ministro teria se sentido mal e foi internado em um hospital em Brasília.

09.02.26 17h13

CASA PRÓPRIA

Entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida Rural beneficia famílias de Abaetetuba

Localizadas às margens da rodovia PA-151, no km 14 do município, as 21 casas foram entregues neste domingo (08)

09.02.26 17h09

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda