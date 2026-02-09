Tarcísio não comparece a eventos de Lula em SP mesmo sem agenda no mesmo horário

Apesar de ter sido convidado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não compareceu ao evento realizado no Instituto Butantan, na capital paulista, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira, 9. A cerimônia marcou o anúncio de um investimento de R$ 1,8 bilhão do governo federal para ampliar a infraestrutura e a capacidade produtiva de vacinas e insumos biológicos.

Na agenda oficial do governador, não constava compromisso no mesmo horário, às 11 horas. O governo estadual foi representado pelo secretário da Saúde, Eleuses Paiva. Lula, por sua vez, esteve acompanhado por ministros paulistas com potencial participação no pleito de outubro no Estado, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Também participou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Mais tarde, no mesmo dia, o presidente seguiu para Mauá, na Região Metropolitana, onde anunciou investimentos nas áreas de educação e saúde. Não houve presença de representantes do governo estadual no evento, que iniciou por volta das 16 horas. Procurada, a assessoria do chefe do Executivo paulista não respondeu. O espaço segue aberto.

O único compromisso registrado na agenda de Tarcísio é uma reunião às 18 horas no Palácio dos Bandeirantes com o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, no contexto das articulações do partido em âmbito federal. Apesar do apoio da sigla ao governador no Estado, há tratativas sobre alianças com o governo Lula. Um dos pontos de atenção é a pré-candidatura da ministra do Planejamento, Simone Tebet, ao Senado ou governo paulista.

Não é a primeira vez que o governador evita agendas conjuntas com Lula em São Paulo. Em 26 de junho de 2026, Tarcísio também não compareceu ao lançamento de uma ação habitacional na Favela do Moinho, optando por cumprir agenda em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço político do presidente. Na ocasião, ambos trocaram críticas em eventos simultâneos.