Haddad diz que decisão sobre 2026 vai ser tomada em diálogo com Lula

Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (19) que vai bater o martelo sobre o seu papel nas eleições de 2026 em diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um processo que descreveu como uma "conversa de dois amigos." Ele vem resistindo a se candidatar, mas há pressão para que dispute o Senado ou o governo de São Paulo.

Durante entrevista ao UOL, Haddad destacou que já negou pedidos do presidente antes. "O Lula fez tudo que foi possível pra eu sair candidato a prefeito em 2020, e eu não saí", relatou. "Quando ele ganhou o título de cidadão parisiense, ele me convidou para acompanhá-lo, e ele a viagem toda ficou pedindo para eu ser candidato, e eu não fui."

O ministro quer deixar o cargo no começo deste ano, antes do prazo de desincompatibilização para candidatos, em abril, mas não cravou uma data. Ele disse considerar importante que seu sucessor assuma a função na largada do ano, para assumir o comando de funções como execução orçamentária e financeira. O secretário-executivo de Haddad, Dario Durigan, é visto como favorito.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/HADDAD

Lula
Política
