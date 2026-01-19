Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Haddad: economia é necessária, mas não suficiente, para ganhar eleição; vide Biden nos EUA

O ministro declarou que o Brasil recuperou o poder de compra do salário mínimo, analogamente ao que foi feito no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro mandato de Dilma

Estadão Conteúdo
fonte

Fernando Haddad (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 19, que a economia é necessária, mas não será suficiente para ganhar eleições. Ele comparou ainda com o cenário do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que perdeu para o atual presidente dos EUA, Donald Trump, com uma economia melhor que na época em que venceu. A declaração foi concedida em entrevista ao vivo ao portal UOL, em São Paulo.

"Eu não disse que a economia não é importante, eu disse que ela é uma condição necessária, mas eventualmente não suficiente para ganhar a eleição. O Biden perdeu a eleição com a economia melhor do que na época do Trump, do Trump 1", afirmou o ministro.

Haddad declarou que o Brasil recuperou o poder de compra do salário mínimo, analogamente ao que foi feito no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.

Segundo ele, a reforma tributária vai baratear o preço dos alimentos.

O ministro analisou que a economia perdeu espaço entre as preocupações do brasileiro e que ela não irá derrotar e nem eleger o governo nas eleições.

Para ele, o mundo vive uma fase de extrema direita no mundo e que este cenário deixa pessoas mais suscetíveis a notícia do dia.

Futuro político

O ministro da Fazenda disse nesta ainda que começou a discutir com o presidente Lula na semana passada sobre o futuro político em 2026.

Reiterou que já afirmou, em todas as ocasiões, que não pretende se candidatar, mas que chegará a um consenso sobre o tema com Lula.

Haddad disse que levou suas colocações, ouviu as do presidente, mas que não está pensando em cargos atualmente, querendo um tempo para discutir o projeto de país. "Eu tenho ouvido o presidente Lula e, obviamente, começamos a semana passada a conversar sobre isso. Nós não concluímos nada nessa primeira conversa, ele está colocando os pontos dele, eu estou colocando os meus, muito respeitosamente, de parte a parte. E nós vamos chegar a algum consenso logo mais", afirmou.

E completou: "Eu estou querendo um tempo para discutir um pouco o país, o projeto de país, o que vai ser do Brasil nesse contexto internacional, quais são as formas de nos inserir nesse quadro tão dramático que nós estamos vivendo, tão desafiador, tanto interna quanto externamente. Eu estava querendo esse tempo para mergulhar um pouco nessas temáticas."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

ECONOMIA

IMPACTO

HADDAD

ANÁLISE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

condenado

Bolsonaro pede autorização ao STF para receber Tarcísio e irmão de Michelle na prisão

Bolsonaro foi transferido, em 15 de janeiro, da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a 'Papudinha', dentro do Complexo Penitenciário da Papuda

19.01.26 14h32

eleições 2026

Haddad: economia é necessária, mas não suficiente, para ganhar eleição; vide Biden nos EUA

O ministro declarou que o Brasil recuperou o poder de compra do salário mínimo, analogamente ao que foi feito no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro mandato de Dilma

19.01.26 13h37

Haddad: Lula pode responder como Brasil vai se colocar em nova ordem mundial; oposição, não

19.01.26 12h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda