Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bolsonaro pede autorização ao STF para receber Tarcísio e irmão de Michelle na prisão

Bolsonaro foi transferido, em 15 de janeiro, da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a 'Papudinha', dentro do Complexo Penitenciário da Papuda

Estadão Conteúdo
fonte

Bolsonaro e Tarcísio (Foto: Instagram @tarcisiogdf / Arquivo)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorização para a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado, e do pecuarista Bruno Scheid. O requerimento foi assinado nesta segunda-feira, 19.

Bolsonaro foi transferido, em 15 de janeiro, da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A unidade é conhecida como "Papudinha". O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação no inquérito da trama golpista.

De acordo com Moraes, a transferência de Bolsonaro permite "o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de banho de sol e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta". O local onde o ex-presidente está preso tem área total de 64,83 m?.

Ainda segundo o magistrado, as visitas podem ocorrer durante dois dias da semana, às quartas e quintas-feiras, em três horários diferentes, entre 8h e 10h, 11h e 13h e 14h e 16h, comportando visitas simultâneas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO

PRISÃO

PAPUDINHA

DEFESA

PEDIDO

VISITAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

condenado

Bolsonaro pede autorização ao STF para receber Tarcísio e irmão de Michelle na prisão

Bolsonaro foi transferido, em 15 de janeiro, da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a 'Papudinha', dentro do Complexo Penitenciário da Papuda

19.01.26 14h32

eleições 2026

Haddad: economia é necessária, mas não suficiente, para ganhar eleição; vide Biden nos EUA

O ministro declarou que o Brasil recuperou o poder de compra do salário mínimo, analogamente ao que foi feito no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro mandato de Dilma

19.01.26 13h37

Haddad: Lula pode responder como Brasil vai se colocar em nova ordem mundial; oposição, não

19.01.26 12h53

ENTREGA DE MORADIAS

Governo federal entrega 17 moradias e reforça parceria para urbanização da Vila da Barca em Belém

Projeto de R$ 50 milhões prevê novas casas, obras de saneamento e equipamentos públicos no bairro do Telégrafo em Belém.

19.01.26 12h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda