Bolsonaro pede autorização ao STF para receber Tarcísio e irmão de Michelle na prisão

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorização para a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado, e do pecuarista Bruno Scheid. O requerimento foi assinado nesta segunda-feira, 19.

Bolsonaro foi transferido, em 15 de janeiro, da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A unidade é conhecida como "Papudinha". O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação no inquérito da trama golpista.

De acordo com Moraes, a transferência de Bolsonaro permite "o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de banho de sol e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta". O local onde o ex-presidente está preso tem área total de 64,83 m?.

Ainda segundo o magistrado, as visitas podem ocorrer durante dois dias da semana, às quartas e quintas-feiras, em três horários diferentes, entre 8h e 10h, 11h e 13h e 14h e 16h, comportando visitas simultâneas.