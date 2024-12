Habitação sustentável e adaptação urbana marcam discussões no encerramento do MINURVI, em Belém

No último dia da 33ª Assembleia Geral do Fórum de Ministros e Altas Autoridades de Habitação e Desenvolvimento Urbano da América Latina e do Caribe (MINURVI), o ministro das Cidades Jader Filho destacou a atuação dos governos para garantir habitação sustentável e o planejamento urbano para evitar o avanço da crise climática. O fórum aconteceu entre os dias 12 e 13 de janeiro, no espaço São José Liberto, em Belém.

O encontro foi presidido pelo ministro brasileiro e contou com a presença de 20 autoridades internacionais. As discussões foram ao encontro das pautas sobre políticas públicas frente às mudanças climáticas e as desigualdades sociais, prevenção de desastres e financiamento, trabalhadas dentro da pasta federal.

“Temas importantes como a questão da habitação de maneira mais sustentável, para que possamos ocupar os espaços nas nossas cidades de maneira mais planejada, discutimos sobre financiamento para moradia, quanto à questão de prevenção de desastres e desenvolvimento urbano, para que as cidades possam ser construídas em cima de um planejamento mais sustentável”, ressaltou Jader Filho.

A reunião marca o encerramento da presidência brasileira no MINURVI e a formação do novo corpo diretor, que, a partir de 1º de janeiro, será liderado pela delegação de Barbados, por meio do ministro de Habitação, Terras e Manutenção, Dwight Sutherland.

“É muito feliz para a gente poder estar, hoje, encerrando a nossa última reunião, com bastante avanços, como por exemplo temos conseguido que um representante dos países da MINURVI, que é a brasileira Cláudia hotbar que vai estar assumindo a direção da ONU Habitat, que é a principal sessão dentro da ONU que trata sobre a questão da urbanização, moradia e das nossas periferias. A partir da União deste grupo, conseguimos com que o secretário-geral da ONU, António Guterres, pudesse fazer a indicação de uma brasileira como representante.

De acordo com Jader Filho, a meta do ministério é expandir a discussão sobre desenvolvimento urbano e adaptar as cidades para os eventos climáticos, que estão cada vez mais frequentes. O ministro também pontuou o protagonismo da capital paraense como sede de eventos internacionais.

“Nós estamos financiando, hoje, 200 Planos Municipais de Redução de Risco, para doar aos municípios brasileiros. Em um convênio com universidades, esses planos apontam quais obras precisam ser realizadas nessas regiões. Se eventos climáticos acontecerem, quais medidas devem ser tomadas, e como a comunidade deve agir”, finalizou o ministro Jader Filho.

O titular da pasta também enfatizou a necessidade de requalificação dos centros históricos das cidades como uma estratégia para impedir a ‘fuga’ dos centros urbanos.

“Existem diversas cidades no Brasil que os centros históricos estão vazios, com prédios abandonados. Então, nós fizemos um processo de incentivo no Minha Casa, Minha Vida. Se você requalificar os prédios abandonados nas áreas centrais, nós damos um plus de 40% no valor do programa. Parece que não, mas estamos economizando”, disse o ministro.

“Toda vez que a gente constrói um novo condomínio do Minha Casa, Minha Vida, temos que levar infraestrutura de água, de luz, construir escolas, levar transporte público. Quando você ocupa o centro, ele já está todo preparado para receber as pessoas”, completou.