Há indícios razoáveis para recebimento da denúncia contra Anderson Torres, diz Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse nesta quarta-feira, 26, que há "indícios razoáveis" para o recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

O Supremo julga se recebe ou rejeita a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete acusados de tentarem um golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente nega envolvimento com a trama.

Na ocasião, Moraes mencionou a descoberta da minuta de golpe na casa de Torres, o retorno dos Estados Unidos sem o celular para verificação da perícia e a participação em live em que Bolsonaro fez ataques à Justiça Eleitoral.

"Nada que o ministro da Justiça faz ou fala publicamente é irrelevante, para o bem ou para o mal. A utilização do cargo para atacar instituições, para atacar a Justiça Eleitoral, para falar de urnas nunca é irrelevante", declarou Moraes.

O ministro citou a participação de Torres na live de 29 de julho de 2021, "em que o denunciado Jair Messias Bolsonaro inaugurou os ataques ao sistema eleitoral brasileiro, em relação às próximas eleições, que seriam em 2022".

Em seguida, Moraes afirmou, com base na denúncia da PGR, que Torres, em depoimento à Polícia Federal de 26 de agosto de 2021, "confessou que mentiu na transmissão da live, afirmando que não foi possível depreender do material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de votos".

O magistrado também mencionou a participação de Torres em reunião ministerial de 5 de julho de 2022. "O então ministro da Justiça diz, atentando contra as instituições", leu Moraes. Na ocasião, o ministro leu a seguinte declaração de Torres: "Qualquer um aqui tem medo de digitar a senha do banco. Não fica preocupado se a senha está sendo hackeada? Que dirá o sistema eleitoral? Um sistema desse tamanho, com esse tanto de indício, a gente precisa atuar agora, e é isso que tenho buscado atender", disse Torres, segundo a leitura de Moraes.

Segundo o magistrado, a fala na reunião, com outros indícios apontados pela PGR, "mostra exercício do cargo para atuar contra as instituições". O ministro também citou a volta de Torres dos Estados Unidos, sem o celular para a perícia.

"Decretada a prisão do denunciado Anderson Gustavo Torres, ele estava nos Estados Unidos e, quando voltou, voltou sem o seu celular. Então não foi possível fazer a perícia necessária no seu celular para verificar a troca de mensagens".