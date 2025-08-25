Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Governo pode prorrogar Brasil Soberano, diz Teixeira

Programa reúne medidas de apoio às empresas exportadoras

Agência Brasil
fonte

Teixeira destacou que a MP será monitorada diariamente com estados e municípios para garantir rápida absorção dos produtos e evitar perdas (Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que, se necessário, o governo federal poderá prorrogar a Medida Provisória (MP) que criou o Programa Brasil Soberano enquanto durarem os efeitos das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos às exportações de alimentos brasileiros.

“A MP tem validade de 180 dias. Evidentemente, se for preciso prorrogar, o governo brasileiro vai prorrogar”, declarou Teixeira em entrevista coletiva nesta segunda-feira (25).

Publicada no Diário Oficial da União em 13 de agosto, a MP nº 1.309 institui o Plano Brasil Soberano, um conjunto de medidas de apoio às empresas exportadoras afetadas pelas tarifas estadunidenses, bem como a fornecedores e trabalhadores dessas empresas.

VEJA MAIS 

image Brasil e Nigéria firmam acordos bilaterais durante visita de Estado
O presidente nigeriano, Bola Tinubu, foi recebido por Lula no Palácio do Planalto

image Lula defende multilateralismo e diz trabalhar por mundo 'livre de imposições hegemônicas'
Lula afirmou que segue empenhado "na construção de um mundo de paz e livre de imposições hegemônicas

Entre as ações, estão autorizadas compras públicas simplificadas de alimentos que deixarem de ser exportados, sem necessidade de licitação, por até 180 dias. A lista inicial inclui açaí, água de coco, castanha de caju, castanha-do-Brasil, mel, manga, pescados e uva, podendo ser atualizada a qualquer momento. Os produtos poderão abastecer escolas, hospitais, órgãos públicos com restaurantes próprios ou formar estoques estratégicos.

O programa também destina R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) para linhas de crédito a produtores afetados, altera regras do seguro de crédito à exportação e prorroga a suspensão de tributos.

Teixeira destacou que a MP será monitorada diariamente, em parceria com governos estaduais e municipais, para garantir absorção rápida dos produtos e evitar perdas. “A validade da medida é enquanto durar o efeito imprevisto das tarifas, garantindo suporte à economia agrícola, ao agricultor familiar e ao pequeno produtor”, disse o ministro.

Ele ainda afirmou que, ao aprovar a MP, o Congresso Nacional poderá definir um prazo maior de validade, transformando-a em lei. “Creio que o Congresso tem simpatia por essa medida, que dialoga com a economia agrícola dos estados brasileiros e protege produtores”, completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

taxas

Governo Federal

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Brasil Soberano

Governo pode prorrogar Brasil Soberano, diz Teixeira

Programa reúne medidas de apoio às empresas exportadoras

25.08.25 16h46

Parceria

Brasil e Nigéria firmam acordos bilaterais durante visita de Estado

O presidente nigeriano, Bola Tinubu, foi recebido por Lula no Palácio do Planalto

25.08.25 16h34

PESQUISA

Genial/Quaest: 39% dos brasileiros acham justo o uso da Lei Magnitsky contra Moraes

A Lei Magnitsky é um dispositivo da legislação americana que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados pelos próprios EUA de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

25.08.25 16h33

Valdemar diz que 'se Tarcísio for candidato a presidente, irá para o PL'

25.08.25 15h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

mudança

Hana Ghassan deixa o cargo de secretária de Planejamento e Administração; veja quem assume

Decreto de exoneração, assinado pelo governador Helder Barbalho, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará

18.08.25 10h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda